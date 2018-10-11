AB'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı mesajı

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, Şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılmasına ilişkin, "Mesajımızı Suudi yetkililere doğrudan ilettik." bilgisini verdi.

Avrupa Birliğinden (AB), Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılması beklentisinin, Suudi yetkililere doğrudan iletildiği bildirildi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic yaptığı açıklamada, Brüksel'in, Kaşıkçı olayına ilişkin çok sayıda temasta bulunduğunu belirterek, "Mesajımızı Suudi yetkililere de doğrudan ilettik." dedi. Daha önce temaslarda bulunduğu Portekiz'de konuya ilişkin açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin, Suudi yetkililerden yaşanan olay hakkında şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılmasını beklediğini kaydetmişti. AA

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