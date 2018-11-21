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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

AB'den Türkiye'ye 'Demokrasi ve hukukun üstünlüğü' uyarısı

21 Kasım 2018, Çarşamba 10:59
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II 2017 yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye yaptığı mali yardımların 2017 yılı için olan 123 milyon Euro'luk bölümüne ilişkin anlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanırken anlaşmanın ekinde AB’nin Türkiye’ye yaptığı ‘hukukun üstünlüğü’ uyarıları dikkat çekti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı ile Avrupa Komisyonu’nun Strateji ve Türkiye’den Sorumlu Direktörü Myriam Ferran’ın imzaladığı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II 2017 yılı Türkiye İçin Yıllık Eylem Programına Ait Finansman Anlaşması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Anlaşmayla AB’nin Türkiye’ye ‘demokrasi ve yönetişim’ ile ‘hukukun üstünlüğü ve temel haklar’ alanlarında kullanmak üzere 123 milyon Euro yardım yapması öngörülüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Erdoğan’ın onayladığı anlaşmanın ekinde AB’den Türkiye’ye yönelik dikkat çeken uyarılar yer alıyor. Anlaşmanın ekinde yer alan “Program kapsamında yer alan sektörlerin seçilme gerekçesi” başlıklı bölümde, Avrupa Komisyonu’nun 2016 Türkiye Raporu’nda hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlükler konusunda gerilemelere dikkat çekildiği anımsatılırken “AB yardımı açısından hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlüklere tam olarak saygı gösterilmesi önemlidir” denildi.

AB’nin, mali yardım yoluyla Türkiye’nin hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olmayı amaçladığı belirtilirken şu değerlendirmelere yer verildi:

“AB, darbe girişimi faillerinin adalete teslim edilmesi konusunda orantılı eylemde bulunulması ihtiyacının farkındadır; ancak aday ülke ve AİHS’nin imzacı tarafı olarak Türkiye’nin, hukukun üstünülüğü ile temel haklara ve herkesin adil yargılanma hakkına saygı göstermesi ve hukukun üstünlüğü ile temel hak ve özgürlükler konusunda yaşanan ciddi boyuttaki eksiklikleri ele alması gerekmektedir. Bu durum ve darbe sonrası yaşanan diğer zorluklar dikkate alındığında, program ile, ifade ve basın özgürlüğü dahil olmak üzere, temel haklar alt sektörüne özellikle önem verilmesi suretiyle Demokrasi ve Yönetişim ile Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar sektörlerinde faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.”

 

AA

Etiketler: Türkiye, AB, hukuk, adalet, demokrasi
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