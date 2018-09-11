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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

'AB, ekonomik yaptırımlarla Myanmar ordusuna baskı kurabilir'

11 Eylül 2018, Salı 11:30
BHRN Direktörü Kyaw Win, "AB, ekonomik şirketleri hedef alarak Myanmar ordusunu can evinden vurabilir ve böylelikle soykırım yapanların yargı önüne çıkması için baskı kurabilir." dedi.

Myanmar İnsan Hakları Ağı (BHRN) Direktörü Kyaw Win, Avrupa Birliği'nin (AB), ekonomik şirketleri hedef alarak Myanmar ordusunu can evinden vurabileceğini, bu şekilde soykırım yapanların yargı önüne çıkması için baskı kurabileceğini söyledi.

Win ve beraberindeki heyet, Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ve üye ülke temsilcileriyle temaslarda bulunmak için geldikleri Brüksel'de açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonunun Myanmar ordusunun açık bir şekilde soykırım yaptığını belirtmesinin önemine işaret eden Win, "Myanmar ordusu sadece Arakanlı Müslümanları değil, yerli Hristiyan Kaçin etnik topluluğu, Şanlar ve diğer etnik azınlıkları da hedef alarak çok yönlü soykırım gerçekleştiriyor." dedi.

"Soykırım devam ediyor"

Win, Myanmar ordusunu durdurmak için "acilen" harekete geçilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Soykırım henüz sona ermedi, devam ediyor. Arakan eyaletinde 500 bin Arakanlı Müslüman köşeye sıkıştırılmış durumda. Bu kişiler her gün saldırıya maruz kalıyor." diye konuştu.

Myanmar hükümetinin bu kişileri "yavaş yavaş öldürdüğünü" belirten Win, binlerce çocuğun da kötü beslenme nedeniyle hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

"AB ekonomiyle orduyu can evinden vurabilir"

Win, temasları kapsamında AB yetkililerinden bazı taleplerde bulunacakları bilgisini paylaşarak, "Öncelikli olarak AB sembolik adımlar atmaktan vazgeçmeli." dedi.

AB üyesi ülkelerin sadece ekonomik çıkarlarını gözetmekten vazgeçmeleri gerektiğini dile getiren Win, bazı üye ülkelerin silah ambargosu olmasına rağmen Myanmar ordusuyla silah ticareti yapmak için girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

Myanmar ordusunun "Myanmar Ekonomik İşbirliği" ve "Myanmar Birliği Holdingi" adlı iki şirketle ülkedeki tüm ekonomik ve endüstriyel faaliyeti kontrol ettiğini anlatan Win, bu şirketler vasıtasıyla Rusya ve Çin gibi farklı ülkelerle anlaşmalar yapıldığını söyledi.

Win, "AB, ekonomik şirketleri hedef alarak Myanmar ordusunu can evinden vurabilir ve böylelikle soykırım yapanların yargı önüne çıkması için baskı kurabilir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bıkmadan usanmadan yardım ediyor"

Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen Arakanlı aktivist de Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar için harcadığı çabalara dikkati çekti.

"Türk devleti ve halkı bıkmadan usanmadan Arakanlı Müslümanlara destek oluyor." diyen Arakanlı aktivist, özellikle TİKA'nın ülkede "ırk ve din" ayrımı gözetmeksizin "olağanüstü" işler yaptığını söyledi.

Arakanlı aktivist, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'nda üstlendiği lider rol sayesinde Arakanlı Müslümanlar için daha da fazla siyasi destek toplayabileceğine işaret etti.

Arakanlı Müslümanların "intikam" peşinde olmadığı değerlendirmesinde bulunan Arakanlı aktivist, "Tek istediğimiz adalet. Suçluların cezalandırılması ve haklarımızın teslim edilmesi." diye konuştu.

 

AA

Etiketler: BM, Arakan, AB, Myanmar
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