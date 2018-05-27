AB heyeti vize muafiyeti için geliyor

Ankara, Avrupa Birliği’nden önemli bir heyeti ağırlamaya hazırlanıyor.

Başşehirde, Perşembe günü vize muafiyeti toplantısı gerçekleştirilecek. AB heyeti vize muafiyeti için 31 Mayıs Perşembe günü Ankara’ya geliyor. Heyete Avrupa Birliği Komisyonu Göç ve İç İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Simon Mordue başkanlık edecek. NTV’nin haberine göre Türkiye, vizesiz giriş için karşılaması gereken 72 kriterden 67’si tamamlamıştı. Geri kalan 5 kriterle ilgili de çalışma tamamlanmış ve pozisyon belgesi AB’ye 7 Şubat’ta iletilmişti. Görüşmelerde, en hassas ve zorlu başlığın terörle mücadele olması bekleniyor. Zira, Ankara terörle mücadelenin sürdüğü bir dönemde ‘tanım değişikliği’ yapmaya karşı. Müzakereye konu olacak başlıklar arasında, kişisel verilerin korunması da var. Türkiye, kişisel verilerin korunmasına yönelik yasayı AB standartları dikkate alınarak gözden geçireceği, gerekmesi halinde değiştireceği taahhüdünde bulunmuştu. AB, Ankara’dan bu konuda da adım atmasını bekliyor. Yetkililer, vize muafiyetinin bu yıl uygulamaya başlanması durumunda Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden ivme kazanacağını düşünüyor.

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