AB, İdlib'de 'sivil hatların korunması'nı istiyor

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, "Anlaşmanın, sivil hayatların korunmasını ve insani yardımların aralıksız sürmesini garanti altına almasını bekliyoruz." dedi.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve Rusya'nın İdlib'de silahtan arındırılmış bölge oluşturulması kararının "sivil hayatların korunmasını garanti altına almasını" istedi. AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kojiancic, bir soruya verdiği cevapta, "Anlaşmanın, sivil hayatların korunmasını ve insani yardımların aralıksız sürmesini garanti altına almasını bekliyoruz." dedi. Kojiancic, AB'nin daha önce de İdlib'e olası bir askeri saldırının milyonlarca sivilin hayatını riske atarak yeni bir insani faciaya yol açacağı uyarısında bulunduğunu anımsattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Soçi'de yaptıkları görüşmede İdlib'de silahtan arındırılmış bir bölge oluşturulması kararı almıştı. AA

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