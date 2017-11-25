AB ile bağlar kopmasın

Eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecine ilişkin, “Müzakereler başarılı olmasa da her iki tarafta da tam üyelikle ilgili halen bir irade bulunuyor. Bu bağ koparılmasın. Türk hükümeti, Brüksel’in Türkiye’ye bu kapıyı kapatmasını isteyen çevrelere prim vermesin” dedi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşlarının yeniden başlamasının ardından uçuşlara destek vermek amacıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki 170 kişilik heyet, direkt uçuşla Almanya’nın Frankfurt şehrine geldi. ‘Muhtemelen yardımlar kesilebilir’ Türkiye-AB ilişkilerinin geçmişine değinen Verheugen, Türkiye’nin tam üyelik müzakerelerine başladığında üyeliğin 1 Ocak 2013 olarak hedeflendiğini anlattı. Bu bağın devam etmesi gerektiğini, bir gün buna ihtiyaç duyulacağını dile getiren Verheugen, Türkiye ile Rusya’nın Avrupa’ya ait olduklarını ancak bunun kararını iki ülkenin kendisinin vermesi gerektiğini belirtti. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye’nin üyeliğini desteklemediğini ifade ettiğini anımsatan Verheugen, Brüksel’deyken bu konuda hemen hemen yalnız kaldığını anladığını ifade etti. Avusturya’dan ve belki Hollanda’dan bu konuda destek aldığına ancak AB ülkelerinin büyük çoğunluğunun buna karşı olduğuna işaret eden Verheugen, “Muhtemelen yardımlar kesilebilir. Bu başladı da. Bu iğne batırmaktır ve oldukça aptalcadır” değerlendirmesinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 216

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.