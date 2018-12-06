AB ile ilişkiler canlanacak

İktisadi Kalkınma Vakfı, 2009 yılından beri sürdürdüğü “AB Dönem Başkanlıkları ve Türkiye” adlı proje kapsamında dün Romanya’nın başkenti Bükreş’te bir konferans düzenledi.

“Türkiye-AB İlişkileri: Meydan Okumalar ve Beklentiler” adlı konferansa, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Romanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Bakan Vekili George Ciamba katıldı. Toplantı, Romanya’nın Ocak ayında başlaması öngörülen AB Konseyi dönem başkanlığından hemen önce, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Romanya Avrupa Enstitüsü ile işbirliği içinde ve TİAD-Türkiye İşadamları Derneği’nin desteğiyle gerçekleşti. İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konferansın açılış konuşmasında, katılım müzakerelerinin canlandırılmasının Türkiye’nin AB güvenliği ve refahına yapacağı katkıyı azami düzeye taşıyacağını belirtti. İKV Başkanı Türkiye-AB ilişkilerinin kısa vadede ilerlemesini sağlayacak olan 3 alan üzerinde durdu. Başkan, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliğinin sağlanması ve mülteci işbirliğinin devamının ilişkileri canlandıracağını, ancak bu gibi işbirliklerinin üyelik hedefine alternatif oluşturmayacağını belirtti. İstanbul – Yeni Asya

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