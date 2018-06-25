AB Komisyonu: Güvenmek istiyoruz

Avrupa Birliği Komisyonu, 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ‘güvenilir bir ortak olarak kalacağını’ umduklarını belirtti.

AB Komisyonu Türkiye’de gerçekleşen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminde güvenilir bir ortak olarak kalacağının umulduğu belirtildi. Konuyla ilgili olağan basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu sözcüsü, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin, AB için önemli olan göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi ortak çıkar konularında güvenilir bir ortak olarak kalacağını umuyoruz” dendi.

Putin tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya Federasyonu Başkanı Putin, 24 Haziran seçimlerindeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti. Görüşmede iki lider, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin kararlılıklarını teyit etti. İki liderin, Türkiye ve Rusya’nın başta Suriye olmak üzere bölgesel konularda da iş birliği yapmalarının önemini de vurguladı.