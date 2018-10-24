AB Konseyi Başkanı Tusk, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi korkunç bir suç. En ufak bir ikiyüzlülük izi bile bize utanç getirir." dedi.

Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap eden Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini "şok edici" şeklinde nitelendirerek, şunları kaydetti:

"Kaşıkçı'nın öldürülmesi korkunç bir suç. En ufak bir ikiyüzlülük izi bile bize utanç getirir. Kimin, kimin çıkarını koruduğunu söylemek benim görevim değil ancak bir şeyden eminim. Avrupa'nın tek çıkarı, arkasında kim olduğuna bakmaksızın tüm detayları ortaya çıkarmaktır. Duyarlılığınızın ve kararlılığınızın farkındayım ve Avrupa'nın, üye devletlerin veya kurumların herhangi bir belirsiz oyuna karışmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum." şeklinde konuştu.

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'Sorumluluğun kabulü bir ilk adım'

AB Komiseri Mogherini, Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili, AB'nin tepkilerinin bundan sonra Suudi Arabistan yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacağını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'na hitap etti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasından itibaren AB olarak tepki gösterdiklerini anımsatan Mogherini, "Biz Suudi yönetiminin Türkiye ile işbirliği yapmasını istedik. Hedefimiz olayı aydınlığa kavuşturmaktı. Gerçeğin ortaya çıkarılması gerekir ve jeopolitiğin etkisi altında kalınmamalı. AB'nin tepkileri şimdiden itibaren Suudi Arabistan yönetiminin atacağı adımlara bağlı olacaktır." diye konuştu.

Mogherini, gerçek hakkında hala çok az bilgi sahibi olunduğunu belirterek, “Bu bir ilk adım. Sorumluluğun kabulü bir ilk adım. Fakat Suudi Arabistan tarafından gelen tepkiler çok karanlık nokta barındırıyor. Biz (Suudi Arabistan yönetiminden) açık, hızlı ve şeffaf bir soruşturma talebinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta toplanan AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde 28 üye ülkenin temsilcilerinin açık, derin ve titiz bir soruşturma açılması konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Mogherini, bu talebin G7 ülkelerinden bakanlarla da eş güdüm içinde değerlendirildiğini ve geçerli bir soruşturma talebine dair bildirinin hazırlıklarının yapıldığını aktardı.