AB Konseyi Başkanı Tusk'tan 15 Temmuz değerlendirmesi

AB Konseyi Başkanı Tusk, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin, "Mevcut sorunların üstesinden gelmek ve ortaklığımızın potansiyelini ortaya çıkarmak için diyalog ve istişareye hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye-AB ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Ancak iş birliği yapabildiğimiz alanlarda çok iyi iş birliği yapabiliyoruz. Mevcut sorunların üstesinden gelmek ve ortaklığımızın potansiyelini ortaya çıkarmak için diyalog ve istişareye hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim." dedi.

Tusk, Türkiye-AB Zirvesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, göç ve sığınmacı konusunda Türkiye ve AB'nin çok yakın iki ortak olarak hareket etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Türkiye'ye bu konuda yaptığı etkileyeci işlerden dolayı minnettar olduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

AB'nin Türkiye'deki sığınmacıların durumunu iyileştirmek için katkı sağladığını aktaran Tusk, birliğin bu çerçevede tam destek sağlamaya devam edeceğini söyledi.

Tusk, 15 Temmuz başarısız darbe girişimi ve uğradığı terör saldırılarının ardından Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıklarını, ancak alınan bazı tedbirlerin özgürlük ve hukukun üstünlüğüne zarar getirdiği yönünde endişelerinin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde birlik ülkeleriyle ikili ilişkilerin de önemine dikkati çeken Tusk, son dönemde kaydedilen bazı olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Tusk, son dönemde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ışığında AB'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında olduğunu, bu çerçevede gerginliğin azaltılmasının Kıbrıs sorunun çözümüne de katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye-AB ilişkilerinin zor bir dönemden geçtiğini kaydeden Tusk, "Ancak iş birliği yapabildiğimiz alanlarda çok iyi iş birliği yapabiliyoruz. Mevcut sorunların üstesinden gelmek ve ortaklığımızın potansiyelini ortaya çıkarmak için diyalog ve istişareye hazır olduğumuzu tekrar vurgulamak isterim." açıklamasında bulundu.

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