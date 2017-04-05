AB Konseyi Başkanından flaş açıklama: Bu zalimliklerin en büyük sorumlusu...

AB Konseyi Başkanı Tusk, İdlib'deki kimyasal silah saldırısına ilişkin, "Bu zalimliklerin en büyük sorumlusu Suriye rejimidir. Ancak rejimi destekleyenlerin de ahlaki ve siyasi sorumluluğu bulunmaktadır." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Suriye'de çok sayıda sivilin ölümüne yol açan kimyasal silah saldırısını kınadıklarını belirterek Suriye rejiminin en büyük sorumlu olduğunu söyledi.

Atina'ya yaptığı ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile AB Konseyi Başkanı Tusk bir araya geldi. Çipras ve Tusk, ortak basın toplantısı düzenledi.

Tusk, Yunanistan ve uluslararası kreditörler arasındaki kurtarma paketi müzakerelerinde her geçen gün anlaşmaya yaklaşıldığını ifade ederek "Dün yapılan Yunanistan görüşmelerinde önemli aşama kaydedildi. Bugün de görüşmeler devam edecek. Cuma günkü Avro Grubu toplantısında anlaşmaya ulaşmayı umuyoruz." şeklinde konuştu.

"Suriyeli sığınmacıların korunması konusunda kendini ispatlamıştır"

Yunanistan'da turizm, işsizlik ve vergi kaçakçılığı gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedildiğine işaret eden Tusk, kemer sıkma reformlarıyla halkın cezalandırılması gibi bir niyetlerinin olmadığını, Yunanistan halkı ve kurumlarının önemli fedakarlıklar göstererek yeterince acı çektiğini dile getirdi.

Tusk, sığınmacı krizinde en zorlu kısmın geride kaldığını belirterek "AB, Suriyelilerin Türkiye'ye geri gönderilebileceği konusunda tamamen kendinden emin. Türkiye, Suriyeli sığınmacıların korunması konusunda kendini ispatlamıştır ve Avrupa onların orada bakılması konusunda büyük çaba göstermektedir." dedi.

"Suriye rejiminin vahşiliğinin trajik bir hatırlatması"

Suriye'nin İdlib kentinde çok sayıda sivilin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Tusk, şöyle konuştu:

"Çocuk, kadın, erkek ayırt etmeksizin insanların kimyasal silahlarla öldürülmesi, Suriye rejiminin ve bu çatışmanın vahşiliğinin trajik bir hatırlatması oldu. Bu türde bir saldırıya Suriye'de ilk kez rastlanmıyor. Bu saldırıyı gerçekleştirenler, hesap vermelidir. Bu zalimliklerin en büyük sorumlusu Suriye rejimidir. Ancak rejimi destekleyenlerin de ahlaki ve siyasi sorumluluğu bulunmaktadır."

"Çocuk oyunu oynamıyoruz"

Başbakan Çipras, Yunanistan ve kreditörler arasındaki müzakerelere ilişkin, şunları söyledi:

"Ne zaman yetkililerle bir anlaşmaya yaklaşıyoruz, birileri anlaşmaları ihlal eden bazı ek talepleri masaya getiriyor. Biz hep iyi niyetle müzakerelere katılıyoruz. Ancak sürekli teknik engeller oluyor. Çocuk oyunu oynamıyoruz. Eğer cuma günkü toplantıdan 'beyaz duman' çıkmazsa Başkan Tusk'tan inisiyatifi ele alarak AB liderler zirvesini toplamasını istedim."

Yunan halkının ve Avrupa'nın aleyhine oynanan oyunlara izleyici kalmak niyetinde olmadıklarını bildiren Çipras, nisan sonuna kadar ülkesinin borcunun hafifletilmesine ilişkin kararlarla bir anlaşmaya varılmasını umduklarını kaydetti.

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Risale-i Nur'dan önemli satırlar...

''...Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan "şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir." Çünkü وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى 1 yani, "Birisinin hatâsıyla, başkası veya akrabası hatakâr olmaz, cezaya müstehak olmaz" olan düstur-u irade-i İlâhiyeye karşı, bu zamanda اِنَّ اْلاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ 2 (("İnsan ise, şüphesiz ki, çok zâlim ve çok nankördür." İbrahim Sûresi, 14:34.)) sırrıyla şedit bir zulümle mukabele eder.

Tarafgirlik hissiyle, bir câninin hatâsıyla, değil yalnız akrabasına, belki taraftarlarına dahi adâvet eder. Elinden gelse zulmeder. Elinde hüküm varsa, bir adamın hatasıyla bir köye bomba atar. Halbuki bir mâsumun hakkı, yüz câni için feda edilmez; onların yüzünden ona zulmedilmez. Şimdiki vaziyet, yüz mâsumu birkaç câni için zararlara sokar.''

((Emirdağ Lahikası))

RİSALE-İ NUR: ADALETSİZ CİHAD YOKTUR

''...Halbuki, bugünün savaşlarına baktığımızda, karşımıza neredeyse daima “topyekün savaşlar” çıkar. Bugün bir hükümet başka bir hükümet ile harp ilan etmişse, bu harp iki hükümet ve onların orduları ile sınırlı kalmaz. Bütün bir halk “düşman” sayılır. O yüzden evler, okullar, hastaneler, mabedler bile bombalanır. Kışla, cephe ve cephanelere değil, şehirlere bomba yağdırılır. “Düşman askerlerini barındırıyor olabilir” ihtimali dahi, bir köyü veya mahalleyi içinde yaşayanlar ile birlikte yok etmek için yeterli bir gerekçedir. Nitekim, bir gecede Leipzig, başka bir gün Nagazaki yerle bir edilir. Başka bir gece yarısı, bu kez başka bir şehre milyonlarca kilo bomba yağdırılır. O beldede bulunan yüz binlerce insanın “ordu”yu ve “devlet”i temsil etmediği gerçeği gözardı edilir. Bebeklerin, hastaların, kolunu kaldırmaktan âciz yaşlıların, ayrıca hayvanların ve ağaçların ne günahının olduğu sorulmaz bile. A devleti B devleti ile savaş ilan etmiştir. O halde B devleti sınırları içindeki her şey ve herkes “potansiyel düşman”dır. Öyleyse, yok edilmelidir!''



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