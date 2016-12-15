"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

AB liderleri toplanıyor

15 Aralık 2016, Perşembe 11:44
Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını Brüksel'de bir araya getirecek zirve bir gün sürecek.

Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin liderleri tek günlük bir zirve için Brüksel’de bir araya geliyor. Gündemin ana konuları ise göç, savunma ve dış ilişkiler. Türkiye konusu göç odaklı 18 Mart mutabakatı bağlamında gündemde olacak.

Amerikanın Sesi'nden Güven Özalp'in haberine göre Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları, geleneksel uygulamanın aksine tek günlük bir zirve için Brüksel’de bir araya geliyor. Toplantı bir kriz zirvesi olmaktan çok, Avrupa Birliği yetkililerinin deyimiyle, 'mayın temizleme' boyutuyla öne çıkacak.

Zirvede öne çıkması öngörülen üç konu var. Bunlar göç, savunma ve dış ilişkiler. Avrupa Birliği’nin 27 ülkesinin, İngiltere’nin katılımı olmaksızın, bir araya geleceği akşam yemeğinde de Brexit sürecinde gelinen aşama masaya yatırılacak.

Göç konusu büyük ölçüde Türkiye bağlantılı olacak. Avrupa Birliği liderleri Ankara ile Brüksel arasında 18 Mart’ta varılan mutabakata bağlı olduklarını net şekilde dile getirecekler. Bu mutabakatın işlediği ve devamının gerekli olduğu da Avrupa Birliği’nin vurguları arasında yer alacak. Avrupa Birliği, kendisi açısından somut sonuç üreten bu mutabakata bağlı olsa da Türkiye sıkıntılı.

Ankara, mutabakatın sadece göç boyutuna değil tüm boyutlarına odaklanılmasını talep ediyor. Türkiye’nin işaret ettiği konuların başında da vize serbestisi geliyor. Avrupa Birliği ise vize muafiyetinde topun Türkiye’nin sahasında olduğunu ve henüz kendi sahasına geçmediği görüşünde. Buna gerekçe olarak ise Türkiye’nin karşılaması gereken 72 kriterden 7’sini karşılamamış olması gösteriliyor.

Normalde bu zirvede Türkiye ile müzakere sürecinin geleceğinin de gündeme gelmesi söz konusuydu ancak salı günü toplanan Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Genel işler Konseyi’nde Avusturya’nın vetosu nedeniyle karar alamaması nedeniyle ilişkilerin bu boyutu zirvenin resmi gündeminde olmayacak.

Savunma konusu ise son dönemde, özellikle Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından öne çıkmaya başlayan bir konu. Trump’ın NATO’ya yönelik açıklamaları, Avrupa Birliği’ni yıllardır ihmal ettiği bu alanda daha aktif olmaya itiyor. Bu konu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katılımıyla ele alınacak. Avrupa Birliği, NATO ile ilişkileri mümkün olduğu kadar derinleştirme çabasında.

Dış ilişkilerde ise ağırlık Rusya’da olacak. Ukrayna sorunu liderlerin öncelikli konu başlıklarından birini oluşturacak. Almanya ve Fransa’nın Suriye’deki gelişmeler ışığında Rusya’ya yönelik yaptırımları gündeme taşıması bekleniyor. Yeni yaptırımların gündeme gelme ihtimali ise oldukça düşük. Suriye ve Rusya’ya yönelik Halep odaklı güçlü bir kınama da Avrupa Birliği liderlerinin gündeminde.

Zirve konusunda değerlendirmede bulunan üst düzey bir Avrupa Birliği yetkilisi, toplantıyı mayın tarlasına benzeterek gündemde beklenmeyen gelişmeler yaşanabilecek çok sayıda konu olduğunun altını çizdi.

Okunma Sayısı: 344
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

    54 kişinin mal varlıklarına el konuldu

    PKK çocuk savaşçı kullanıyor ve savaş suçu işliyor

    79 milyon bir ve beraber hareket etmeliyiz

    El Bab'da şehit sayısı 16'ya yükseldi

    Bilim insanlarını heyecanlandıran keşif...

    Elektrik faturalarında yeni dönem

    Türkiye'nin beka mücadelesidir

    Hamasetle olmaz, diplomasi ile olur

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti

    Dehşet veren israfa dikkat çekti!

    YÖK'ten öğrencileri ilgilendiren kararlar

    Benzin fiyatlarına zam geliyor!

    Suikastçı polisin ailesi serbest

    Avrasya Tüneli'nden ilk geçişler başladı

    Provokasyonlar dayanışmayla boşa çıkarılır

    Günün Osmanlıca Vecizesi

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 10 asker şehit, 18 asker yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL’le terör biter mi?
    Genel

    Cemaatler sohbet toplantılarını iptal etti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Öfkeli hamaset ile bir yere kadar...
    Cevher İLHAN

    Suikast çarpıtılmadan soruşturulmalı
    Genel

    Kemalizmin arttırdığı iman açlığını Said Nursî doyurdu
    Esin FİŞEK

    Notlarım
    Cevat ÇAKIR

    İklimden zayıf aldık
    Genel

    Ölü sayısı 62'ye çıktı, Putin harekete geçti
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanlığı sistemsizliği
    Genel

    Demirel generalleri almak istedi, Sunay engelledi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.