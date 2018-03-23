AB, Moskova'daki büyükelçisini geri çekti

Rusya ile Batılı ülkeler arasında büyük krize dönüşen eski Rus ajanın zehirlenmesi olayı nedeniyle, AB Moskova'daki büyükelçisini geri çağırdı.

Avrupa Birliği'nin (AB) eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlendiği olayla ilgili olarak, İngiltere'ye destek amacıyla Moskova'daki büyükelçisini geri çektiği bildirildi.

Brüksel'de bir araya gelen AB üye ülkelerinin liderleri, Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu görüşünde birleşti.

AB Liderler Zirvesi çerçevesinde düzenlenen akşam yemeği sırasında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Tusk, "AB liderleri Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunmadığı konusunda İngiltere hükümetiyle hemfikir" ifadesini kullandı.

Zirve kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Skripal'in zehirlenmesi soruşturmasıyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'i bilgilendirmişti.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın olaydan Rus devletinin sorumlu olduğu dışında makul bir açıklama bulunmadığı konusunda görüş birliğine vardığı açıklanmıştı.