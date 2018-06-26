AB muhalefeti de muhatap almalı

Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve partisi AKP’nin galibiyetle ayrıldığı 24 Haziran seçimlerinin yankısı sürüyor.

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu’nun Türkiye uzmanı Rebecca Harms, Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını, AB yönetiminin buna tavır alması gerektiğini söyledi. Harms, “Öncelikle AB’nin sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı seçimi kazandığı için tebrik etmekle kalmayıp, aynı zamanda da CHP ve HDP’nin bu seçim kampanyasındaki inanılmaz başarısını takdir etmesi gerekiyor. Bu seçim kampanyası ne hür ne de adil şartlarda gerçekleştirilebildi, aynı zamanda çok kısa bir süreye sığdırılmak zorunda kaldı. Bence şimdi en önemlisi, AB için Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti kadar muhalefetin de bir muhatap olarak görülmesi. Türkiye’deki şartları AB değiştirmeyecek. İnce’nin, Selahattin Demirtaş’ın veya arkadaşım Ahmet Şık’ın seçim kampanyalarında bahsettikleri, istedikleri değişikliklerin Türkler tarafından gerçekleştirilmesi gerek. AB’den ve üye ülkelerden beklentim, bu süreci yüzüstü bırakmamaları ve çok daha bilinçli bir Türkiye politikası izlemeleri.” Alman politikacı Rebecca Harms Avrupa Parlamentosu’ndaki Yeşiller Grubu’nun Türkiye uzmanı ve Yeşiller’in parlamentodaki insan hakları raportörü.