"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

AB, Myanmar'ı uyardı: İddialar son derece endişe verici

19 Ekim 2018, Cuma 20:10
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Myanmar'da insan hakları ihlallerinin devam etmesi durumunda birliğin "ticari tercihlerini" değiştirebileceğini söyledi.

'Arakan krizi' ile ilgili BM'de özel oturum: "Soykırım yapanlar UCM'de yargılansın"

ABD'nin hazırladığı rapor: 'Arakanlı Müslümanlara aşırı şiddet uygulanıyor'

Brüksel'de gerçekleşen 12'nci Avrupa-Asya (ASEM) Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulunan Mogherini, Arakan eyaletindeki "endişeli gelişmeleri" incelemek için gelecek haftalarda bir heyetin Myanmar'a gideceğini duyurdu.

Mogherini, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönmesi için Bangladeş ile imzaladığı mutabakata sadık kalması gerektiğini vurguladı.

Bileşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu raporu sonuçlarının "son derece endişe verici" olduğunu dile getiren Mogherini, Myanmar hükümetinin bu iddialara açıklık getirmesi gerektiğini söyledi.

"İnsan hakları ihlallerini göz ardı edemeyiz"

AB'nin Myanmar'ın zorlu demokratik dönüşüm sürecine destek vermeye devam edeceğine dikkati çeken Mogherini, "Ancak bu uluslararası toplumun endişe duyduğu insan hakları ihlallerini göz ardı edeceğimiz anlamına gelmiyor." diye konuştu.

Mogherini, "ticari tercihler" konusunda henüz bir karar alınmadığını ancak AB ile ticaret yapabilmek için insan hakları gibi değerlerin önemli rol oynadığını, bu nedenle Myanmar'da olumlu gelişmeler olmaması durumunda, birliğin ticari tercihlerini değiştirebileceğini vurguladı.

Myanmar ve AB arasında tercihli ticaret anlaşması bulunuyor. Myanmar halihazırda AB'ye yüksek sayıda tekstil ürünü ihraç ediyor.

Myanmar ordusunun bazı yetkililerine yaptırım uygulayan AB, aynı zamanda ülkeyle silah ticareti gerçekleştirmiyor.

AA

Etiketler: avrupa birliği, arakan, myanmar
Okunma Sayısı: 46
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Myanmar'ı uyardı: İddialar son derece endişe verici

    Gazze sınırında 77 Filistinli daha yaralandı

    Almanya: İddialar şoke edici

    ''3,5 dakikada 300'den fazla 'Hamas üyesini' öldürmüştük"

    Hüzünlendiren doğum günü kutlaması...

    MB, enflasyon beklentisini yükseltti

    Koalisyon güçleri camiyi hedef aldı... Son iki günde en az 43 sivil öldü!

    İsrafı azaltacak tavsiyeler

    Obez Olmak Kansere dâvetiye çıkarıyor

    28 Şubat siyasî yargı kararları iptal edilsin

    MEB’den açıklama: Temyiz yolu açık

    ‘Milletin razı olmadığı düzenlemeden yana olmayız’

    Filistinliler gösteri için İsrail sınırında toplanıyor

    Konsolosluk çalışanları savcıya ifade veriyor

    İsrail'den Gazze sınırına askeri yığınak

    İsrail, yıkım kararına tepki gösteren Filistinlilere müdahale etti

    EGM'den taksicilere sıkı denetim

    İngiltere'den Almanya'ya vatandaşlık başvuruları arttı

    BM'den İstanbul'daki Suriye zirvesi hakkında açıklama

    'Suudi Arabistan'a diplomatik yaptırım uygulanmalı'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Medya manipüle ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mevlide yine keyfî engel
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk sistemindeki sıkıntı
    Genel

    'Bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici'
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın bizim üzerimizdeki başlıca hakları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    '100 bin müteahhit batabilir'
    Genel

    “Sayın Puşkov, Risale-i Nur'u incelerseniz göreceksiniz ki...”
    İbrahim ERSOYLU

    Evleri dershane yapmak
    Genel

    Arap dünyası demir perdesiyle yüzleşiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.