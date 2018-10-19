AB, Myanmar'ı uyardı: İddialar son derece endişe verici

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Myanmar'da insan hakları ihlallerinin devam etmesi durumunda birliğin "ticari tercihlerini" değiştirebileceğini söyledi.

'Arakan krizi' ile ilgili BM'de özel oturum: "Soykırım yapanlar UCM'de yargılansın" ABD'nin hazırladığı rapor: 'Arakanlı Müslümanlara aşırı şiddet uygulanıyor' Brüksel'de gerçekleşen 12'nci Avrupa-Asya (ASEM) Zirvesi'nin ardından basına açıklamalarda bulunan Mogherini, Arakan eyaletindeki "endişeli gelişmeleri" incelemek için gelecek haftalarda bir heyetin Myanmar'a gideceğini duyurdu. Mogherini, Myanmar'ın Arakanlı Müslümanların ülkelerine dönmesi için Bangladeş ile imzaladığı mutabakata sadık kalması gerektiğini vurguladı. Bileşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu raporu sonuçlarının "son derece endişe verici" olduğunu dile getiren Mogherini, Myanmar hükümetinin bu iddialara açıklık getirmesi gerektiğini söyledi. "İnsan hakları ihlallerini göz ardı edemeyiz" AB'nin Myanmar'ın zorlu demokratik dönüşüm sürecine destek vermeye devam edeceğine dikkati çeken Mogherini, "Ancak bu uluslararası toplumun endişe duyduğu insan hakları ihlallerini göz ardı edeceğimiz anlamına gelmiyor." diye konuştu. Mogherini, "ticari tercihler" konusunda henüz bir karar alınmadığını ancak AB ile ticaret yapabilmek için insan hakları gibi değerlerin önemli rol oynadığını, bu nedenle Myanmar'da olumlu gelişmeler olmaması durumunda, birliğin ticari tercihlerini değiştirebileceğini vurguladı. Myanmar ve AB arasında tercihli ticaret anlaşması bulunuyor. Myanmar halihazırda AB'ye yüksek sayıda tekstil ürünü ihraç ediyor. Myanmar ordusunun bazı yetkililerine yaptırım uygulayan AB, aynı zamanda ülkeyle silah ticareti gerçekleştirmiyor. AA

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