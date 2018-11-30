"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

"AB'nin Aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim"

30 Kasım 2018, Cuma 17:47
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Azak Denizi'nde Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilimlere ilişkin, "AB'nin Aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim." dedi.

Tusk, G20 Zirvesi dolayısıyla geldiği Arjantin'de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin Ukrayna'ya desteğini yineleyen Tusk, "Azak Denizi'nde yükselen tansiyondan dolayı derin endişe duyuyoruz. AB'nin Aralık ayında Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim." ifadesini kullandı.

Tusk, AB ile İngiltere arasındaki Brexit anlaşmasına da değinerek, "İngiltere Parlamentosundaki oylama yaklaştıkça görüyoruz ki mevcut anlaşma sağlanabilecek en iyisidir. Eğer bu anlaşma İngiliz Parlamentosunda kabul edilmezse ya anlaşma olmayacak ya Brexit olmayacak." diye konuştu.

AB - İtalya bütçe anlaşmazlığında olumlu gelişme

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise Brüksel ile Roma arasındaki "bütçe sorununa" ilişkin, "Geçen hafta İtalya ile bütçe anlaşmazlığına ilişkin birtakım ilerlemeler kaydettik." dedi.

Juncker, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile yarın bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, "İtalya bizimle, biz İtalya ile beraberiz. Atmosfer olumlu." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Etiketler: ab, tusk
Okunma Sayısı: 119
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    EURO 2020 kura heyecanı

    Yalova'da 9 saat içinde 10 artçı deprem

    WMO açıkladı: 2018 yılı da 'en sıcak'lar arasına girdi

    Aksaray Belediyesi’nden ‘sosyal çocuk’ projesi

    'Ergenekon' davasında savcılık mütalaası açıklandı

    Karabüklü esnaf sırt çantasıyla 63 ülke gezdi

    TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Torba kanun' teklifinde neler var?

    MB Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon değerlendirmesi

    Derbi maçların dikkat çeken ilk gol istatistiği

    ABD'den Yemen için insani yardım

    'Eylemciler Macron'un istifasını istiyor'

    Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor

    TÜİK ihracat rakamlarını açıkladı: En fazla ihracat yapılan ülke yine değişmedi

    10 ayda 41 milyondan fazla ziyaretçi ağırladık

    Kağıt krizi acil çözüm bekliyor

    Cumartesi günü trafiğe kapatılacak

    İsrail'den savaş uçağının düşürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama

    Beşiktaş zoru başardı

    Çocuklar göz teması kurmuyorsa!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Taşeron mağduru işçilere ne olacak?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi kutuplaştırma?!
    Süleyman KÖSMENE

    Ağlamak rahmeti reddetmek midir?
    Genel

    TBMM Başkanlığı'na sunulan 'Torba kanun' teklifinde neler var?
    Fatih Yokuş

    Adalet ve Mahkeme-i Kübra
    Genel

    Çocuklar göz teması kurmuyorsa!
    Ali FERŞADOĞLU

    Şizofren, nevroz gibi hastalıklar ümitsizlik ve vesvesenin ilerlemiş halleridir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat kadar geniş “huzur” mertebesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cizre’nin can damarı-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.