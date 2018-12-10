AB'nin en yüksek mahkemesinden Brexit sürecine ilişkin dikkat çeken karar

Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceği kararını aldı.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, İngiltere’nin Brexit sürecine ilişkin açılan davayı karara bağladı. Mahkeme, İngiltere'nin AB'den ayrılma bildirimini tek taraflı olarak geri çekebileceğine hükmetti. Kararda, "Mahkeme, bir üye devletin Avrupa Birliği'nden çekilme niyetini AB Konseyine bildirdiğinde, söz konusu üye devletin tek taraflı olarak bu bildirimi iptal etmekte serbest olduğuna karar vermiştir." ifadesi kullanıldı. AA

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