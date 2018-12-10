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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

AB'nin en yüksek mahkemesinden Brexit sürecine ilişkin dikkat çeken karar

10 Aralık 2018, Pazartesi 13:34
Avrupa Adalet Divanı, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini tek taraflı olarak iptal edebileceği kararını aldı.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, İngiltere’nin Brexit sürecine ilişkin açılan davayı karara bağladı.

Mahkeme, İngiltere'nin AB'den ayrılma bildirimini tek taraflı olarak geri çekebileceğine hükmetti.

Kararda, "Mahkeme, bir üye devletin Avrupa Birliği'nden çekilme niyetini AB Konseyine bildirdiğinde, söz konusu üye devletin tek taraflı olarak bu bildirimi iptal etmekte serbest olduğuna karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.

AA

Etiketler: avrupa birliği, brexit
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