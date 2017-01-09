Alman koalisyon hükümetini ortağı SPD Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Avrupa’da dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Spiegel dergisine konuşan Gabriel, AB’nin ne durumda olduğunu bildiğini belirterek, “AB’nin parçalanması artık daha düşünülemez değil” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’yi eleştiren Gabriel, Almanya’nın Euro Bölgesi’nde sadece tasarruf politikalarının uygulanmasını istediği için Avrupa’nın her zamankinden çok daha fazla bölünmüş durumda olduğunu ileri sürdü. Reformlar yapan Fransa ve İtalya gibi ülkelerin, bütçe açığının yarım puan daha yüksek olmasına izin verilmesi için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Gabriel, Yunanistan’da ‘birazcık’ bütçesi fazlası çıktığında ve bunun fakir

emeklilere dağıtılması istendiğinde Merkel ve Schaeuble’nin buna karşı harekete geçtiğini savundu. Gabriel, “Yunanlıların yaptığı gibi, Almanya’da yaptığımız reformlarda emekli ücretlerinde ve kamu maaşlarında birazcık kısıtlamaya gitseydik burada muhtemelen halk ayaklanması olurdu” dedi.

BÜTÇE AÇIĞI MI, MARİNE LE PEN Mİ?

Başbakan Merkel’e bir kez “Almanya için Fransa’ya yarım puanlık bütçe açığına izin verilmesi mi yoksa Marine Le Pen’in cumhurbaşkanı olması mı daha pahalı olur?” şeklinde bir soru yönelttiğini aktaran Gabriel, “Hala bana bir cevap borçlu” dedi.

Bu tür tartışmaların çok popüler olmadığını bildiğini vurgulayan Gabriel, “Ancak AB’nin ne durumda olduğunu da biliyorum. AB’nin parçalanması artık daha düşünülemez değil” diye konuştu.

HEDEFİ SEÇMENİ UYUTMAKTI

Hükümet ortağı Angela Merkel’in siyaset yapma şeklini de eleştiren Gabriel, Merkel’in ilkesinin sorunların üzerine örtmek ve bir pozisyon belirlememek olduğunu savundu. Gabriel, “Merkel’in hedefi seçmeni uyutmaktı. Ancak şimdi yüksek derecede politize olmuş seçmenler var” değerlendirmesinde bulundu.

Merkel’in Ukrayna’nın doğusundaki ihtilafta ise başarılı olduğunu ifade eden Gabriel, Almanya’nın 2015’te savaştan kaçan insanları kabul etmesini doğru bulduğunu ancak bu şekilde kontrolsüz sınır kapılarının açılmasının bir kez daha tekrarlanmaması gerektiğini kaydetti.