AB'nin Türkiye'yi kınayacağı iddia edildi

AB liderlerinin, bugün yapacakları toplantıda, Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin doğalgaz projelerine yönelik eylemlerini kınayacağı iddia edildi.

AB liderlerinin bugün Brüksel'de yapacakları toplantıda, Türkiye'nin Ege Denizi ve Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı hamlelerini kınayacağı iddia edildi.

AFP'nin haberine göre, Brüksel'deki toplantıda kabul edilmesi beklenen taslak metinde, "Avrupa Konseyi Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki yasa dışı eylemlerini şiddetle kınamakta, Kıbrıs ve Yunanistan ile tam dayanışma içinde olduğunu ila etmektedir" ifadesi yer alıyor.

Türkiye, Güney Kıbrıs'ın bölgedeki tek taraflı enerji projelerine karşı çıkıyor ve Rum yönetiminin "adanın yegane sahibi gibi davranarak tek yanlı faaliyetlerini sürdürmesinin kaygı verici ve kabul edilemez" olduğunu vurguluyor.

İtalyan petrol şirketi ENI’nin kiralamış olduğu Sapien 12000 adlı sondaj gemisi, geçen ay Türk Deniz Kuvvetleri tarafından engellenmiş ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı olarak ruhsatlandırdığı 3 numaralı parselde hiçbir çalışma yapamadan 23 Şubat’ta Kıbrıs’tan ayrılmıştı.