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23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

AB, tarihinde ilk kez üye ülkelerinden birinin bütçesini reddetti

23 Ekim 2018, Salı 20:13
Avrupa Birliği (AB) tarihinde bir ilk yaşandı. AB Komisyonu ilk kez Birlik ülkelerinden birinin bütçesini kabul etmedi. İtalya'nın 2019 yılı bütçesi "eşi benzeri görülmemiş" bir şekilde AB kurallarını çiğnediği için geri çevrildi.

Roma bütçesini üç hafta içinde yenileyerek AB'ye göndermeye davet edildi. Bu gerçekleştirilmezse İtalya'ya disiplin yaptırımı uygulanacağı açıklandı.

AB'nin yürütme ayağında olan Komisyon, İtalya'nın yenilenmiş bütçesinin 13 Temmuz tarihinde Birlik üyesi ülkelerin ekonomi bakanlarının ortaya koyduğu tavsiye kararla uyum içinde olması gerektiğini kaydetti. Bu kararda İtalya'dan yapısal bütçe açığını kesmesi istendi.

Komisyon Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovski, İtalya'nın borcunun 2017 yılında GSYH'ya oranının yüzde 131.2 olduğunu aktardı. Bu oranla İtalya Avrupa'nın en yüksek ikinci borcuna sahip oldu.

AB Komisyonu 2013 yılından bu yana üye ülkelerin bütçelerini geri çevirme yetkisine sahip.

Euronews Türkçe

Etiketler: AB, İtalya
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