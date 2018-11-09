AB Türkiye Delegasyonu Başkanı: Mültecilere yardım etmek bizim görevimizdir

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Mülteciler bir problem değildir, aynı zamanda topluma verecekleri katkılarla da önemli bir fırsattır." dedi.

AB tarafından mali olarak desteklenen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan "Suriye Krizine yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık" projesinin resmi açılış toplantısı Ankara'da yapıldı.

Yaklaşık 55 bin Suriyelinin faydalanması hedeflenen projenin resmi açılış toplantısına, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Irena Vojkov-Sollorano, UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomasi, Cumhurbaşkanlığı FRIT (AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı) Fonu Baş Koordinatörü Halil Afşarata, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez katıldı.

"Mülteciler topluma verecekleri katkılarla da önemli bir fırsattır"

Berger yaptığı konuşmada, Suriyelilere yalnızca insani yardımlarla faydalı olunamayacağını belirterek, Suriyeli mültecilere doğru ortamı sunarak onları topluma katkı verebilecek bireyler haline getirmek gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin Suriyeli mültecilere gösterdiği diplomatik ve toplumsal çabaların oldukça başarılı olduğuna değinen Berger, "Türkiye’de bulunan Suriyelilerin yarıya yakını çalışma kapasitesine sahip kişilerdir. Projenin amacı mültecilere kendi hayatlarını yeniden inşa etme yolunda katkıda bulunmaktır. Mülteciler bir problem değil, aynı zamanda topluma verecekleri katkılarla da önemli bir fırsattır." şeklinde konuştu.

Berger, mültecilerin iş hayatına erişimlerinin sağlanmasının önemine işaret ederek, bu konuda Türkiye'ye desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Türkiye ile AB'nin yakın şekilde mülteciler için çalıştıklarını belirten Berger, "Sosyo-ekonomik alanda 200 milyon avroluk bir kaynak ayırdık. Şu anda mültecilere yönelik yürütülen 72 proje var. Bu projelerle, mülteciler konusunun insani yardımdan daha çok, ekonomik sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alınması gereken bir konu olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Mülteci olmak bir tercih değildir"

Mültecilerin küresel durumlarının çok kötü olduğunu aktaran BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Sollorano, Türkiye'nin mülteciler konusunda büyük çaba gösterdiğini ve bu projenin de bu çabaların bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Sollorano, "Mülteci olmak bir tercih değildir. İnsanların hiç öngöremedikleri bir şeydir. Mülteci demek bir kimsenin terk edilmesi demek değildir. Onlara bir aile ortamı vermek, yardım etmek bizim görevimizdir. Bu proje onlara yardımcı olmayı hedefleyen bir projedir." diye konuştu.

UNDP Türkiye Ofisi Direktörü Claudio Tomasi, projeyle Suriyeli mültecilerin istihdamı konusunda "uzun dönemli ve istikrarlı sonuçlar" beklediklerini belirtti.

Tomasi, Suriye’deki iç savaşla birlikte, "Türkiye tarihte görülmemiş bir mülteci akınıyla mücadele etmek durumunda kaldı. Krizin başından bu yana Türkiye hükümeti ve halkı Suriyeli mültecilere büyük cömertlik gösterdi." dedi.

Türkiye’nin çok boyutlu bu kriz karşısında sürekli çözüm arayan taraf olduğuna değinen Tomasi, projeyle istihdam, insani yardım, eğitim ve sosyal hizmetlerin bir arada sunulduğunu ifade etti.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Afşarata, "70 milyon altyapı finansmanının bir an önce imzalanmasını temenni ediyoruz. Ayrıca özellikle doğu illerimizde altyapının yanı sıra üst yapı ihtiyacı da var. Sadece altyapı yapmak yetmiyor, üstyapıya da kaynak aktarmak önemli." dedi.

Konuşmaların ardından UNDP ile Türk Kızılayı arasında protokol metni imzalandı.

Bütçesi 50 milyon avro olan proje ile Türkiye'nin 11 ilinde yeni iş alanları açılması, belediye hizmetleri ve yetişkinler için Türkçe eğitimi hedefleniyor.