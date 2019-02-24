AB, Türkiye’den vazgeçemez

Robert Schuman Araştırma Enstitüsü Brüksel sorumlusu Eric Maurice “Avrupa Birliği Konseyi’nin müzakereleri askıya almak için daha önce olduğu gibi herhangi bir girişimde bulunması beklenmiyor” dedi.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda önümüzdeki haftalarda oylamaya sunularak kabul edilmesi beklenen Türkiye ile ilgili yıllık taslak raporda Türkiye-AB müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunuluyor.

Euronews Türkçe’ye konuşan Robert Schuman Araştırma Enstitüsü Brüksel sorumlusu Eric Maurice “Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşmasından olumlu sonuç alınıp; ekonomi ve terörle mücadele konularında ilerleme kaydedilirken Avrupa Birliği Konseyi’nin müzakereleri askıya almak için daha önce olduğu gibi herhangi bir girişimde bulunması beklenmiyor” diyor.

İnsan hakları ihlâlleri, baskı, yolsuzluk ve keyfi tutuklamalardan ötürü Avrupa parlamenterleri tarafından daha önce bir çok kez dile getirilen bu talebe Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmî açıklamada “Katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulması kesinlikle kabul edilemez” ifadeleri yer almıştı.

AP neden üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını istiyor?

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi’nde geçtiğimiz günlerde onaylanan ve her yıl daha da sert eleştirilerin yer aldığı Türkiye ile ilgili yıllık taslak raporun büyük bölümü insan hakları ihlâllerine ayrılmış durumda.

Raporu değerlendiren AB parlamenterleri yolsuzluklar, keyfi tutuklamalar, muhaliflere uygulanan baskılar kullanılması gibi alanlarda gerekli adımların atılmasını istiyor. Avrupa kurallarının değiştirilen anayasa ile birlikte çarpıcı şekilde ihlâl edildiğini ifade eden bir çok parlamenter Türkiye’nin attığı adımların bedelsiz kalmaması gerektiğini söylüyor. Kimsenin etkisi altına kalmadığını belirten AB Türkiye Karma Parlamento Komitesi üyesi Hollandalı liberal Marietje Schaake Euronews Türkçe’ye yaptığı açıklamalarda “Biz Türk hükümetinin darbe ile ilgili insanları yargılama hakkını sorgulamıyoruz. Ancak amacın aşılarak sistematik şekilde hukukun üstünlüğünün ihlal edildiğini görüyoruz. Kuvvetler ayrılığına saygı gösterilmiyor, yargı bağımsız değil. Bunlar bizim için en temel meseleler” ifadelerine yer verdi.



Katılım müzakerelerinde son durum nedir?

Türkiye ile 3 Ekim 2005 yılında başlayan AB’ye tam üyelik müzakereleri tamamen durmuş durumda. AB-Türkiye ilişkileri her iki taraf için tamamen ekonomik ve siyasî çıkarlar doğrultusunda devam ediyor.