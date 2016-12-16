AB - Türkiye zirvesi yapılacak

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB kurumları ile Türkiye arasında gelecek aylarda zirve yapılması için çalışmalara başladıklarını ancak henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Tusk, AB Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı konuşmada, Türkiye ile bir zirve düzenlenmesini görüştüklerini bildirdi.

"AB kurumları ile Türk yetkililer arasında önümüzdeki aylarda bir zirve yapılması için yetki aldık." diyen Tusk, henüz bir tarih belirlenmediğini dile getirdi.

Türkiye ile diyaloğu bu tür toplantı ve formatlarda sürdürmeleri gerektiğini anlatan Tusk, şöyle konuştu:

"Sonuca bağlamamız gereken bazı ortak girişimlerimiz var, sadece vize serbestisi değil. Bu konuda bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Türkiye'nin bu konuda yaşadığı bazı zorluklar var, özellikle de terörle mücadele yasasının değiştirilmesinde. Bunun art niyeti olmadığını biliyoruz. Tarafsızca bakınca gerçekten de zor bir durumdalar. Örneğin gümrük iş birliği, sığınmacı konusunda iş birliği gibi böyle bir zirve girişimini meşru kılacak yeterince konumuz var."

Bir AB yetkilisi ise zirvenin muhtemelen ilkbaharda düzenleneceğini ifade etti.