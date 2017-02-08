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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

AB ülkeleri sığınmacıları yerleştiremedi

08 Şubat 2017, Çarşamba 17:52
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Ürdün ve Lübnan ile üye ülkeler Yunanistan ve İtalya'daki sığınmacıları alma konusundaki yükümlüklerini yerine getirmedi.

AB Komisyonu, üye ülkeler Yunanistan ve İtalya ile anlaşma yapılan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların Avrupa'ya yerleştirilmesine ilişkin dokuzuncu raporunu açıkladı.

Rapora göre, İtalya ve Yunanistan'dan diğer üye ülkelere yerleştirilmesi gereken 160 bin sığınmacıdan bugüne kadar sadece 11 bin 966'sı kabul edildi. AB Komisyonu, 18 ay önce kabul edilen ve eylül ayında sona erecek plan dahilinde her ay Yunanistan'dan 2 bin, İtalya'dan da bin sığınmacı alınması gerektiğini belirtti.

Sözler tutulmadı  

22 bin 504 sığınmacıyı kapsayan ve Temmuz 2015'te kabul edilen plan kapsamında AB ülkelerine yerleştirilmesi sözü verilen Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların alınmasında ise sayı 13 bin 968'de kaldı.

Türkiye'den alınan sığınmacıların toplam sayısı 3 bin 98 olarak açıklandı. Ancak varılan anlaşmalar gereğince AB üyelerinin, Türkiye'den 72 bin sığınmacı alması gerekiyordu.

Raporda, Türkiye'nin AB'ye kabul edilecek kişilere dair listeleri sunmada sözünü tuttuğu, ocak ayında 10 bin kişilik bir liste verdiği belirtildi. 

"Acilen sözlerinizi tutun"

AB Komisyonunun Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, üye ülkelerin yükümlüklerini yerine getirmesi ve sözlerini tutmalarının "aciliyet" arzettiğini söyledi. Bir sonraki raporun mart ayında yayımlanacağını ifade eden Timmermans, yükümlüklerini yerine getirmeyen ülkelerle ilgili olarak o zaman bazı tedbirlerin gündeme gelebileceğini ancak şu aşamada böyle birşeyin söz konusu olmadığını dile getirdi. 

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ise konuya dair açıklamasında, "Yeniden yerleştirmelerde geçtiğimiz aylarda ilerlemeye şahit olduk. Ancak hem sınırdaki üye devletler hem de komşularımızdaki sorunun büyüklüğü, başa çıkma çabalarımızda daha fazlasının hızlı bir şekilde yapılmasına ihtiyaç var."dedi.

AA

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