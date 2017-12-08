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AB yetklisi Christos Stylianides: Bizim Türkiye'ye, Türkiye'nin bize ihtiyacı var

08 Aralık 2017, Cuma 14:34
AB Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu üyesi Stylianides, Türkiye ve Avrupa Birliği'nin ortak sorunları çözebilmek için birbirine ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bizler aynı gemideyiz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu üyesi Christos Stylianides, AB Türkiye Delegasyonu'nun düzenlediği Brüksel programı kapsamında Türk basın mensuplarıyla AB Acil Durum Müdahale Merkezi'nde bir araya geldi.

Türkiye'de 3 milyondan fazla sığınmacı bulunduğunu anımsatan Stylianides, özellikle de dünyanın en büyük sığınmacı nüfusuna ev sahipliği yapan Türkiye ve Türk halkının cömertliğini takdir etti.

Stylianides, ortak çalışmanın önemli somut sonuçlar ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ve AB'nin ortak sorunları çözebilmek için birbirine ihtiyacı var. Bizler aynı gemideyiz. Bizim Türkiye'ye, Türkiye'nin bize ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de 1,1 milyon mülteciye yardımcı olabildik"

AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik sağlamayı taahhüt ettiği mali yardımların 2,9 milyar avrosunun tahsis edildiğini dile getiren Stylianides, "Bizim ortak çalışmalarımız somut önemli sonuçlar doğurdu. AB'nin acil durum sosyal güvenlik ağı projesiyle sığınmacılara destek sunduk. AB'nin en büyük insani yardım programı sayesinde Türkiye'de 1,1 milyon mülteciye yardımcı olabildik. Aynı zamanda Türkiye'de çocukların eğitimini desteklemek için koşullu nakit transferi programı uyguluyoruz. Şimdiye kadar 255 binden fazla çocuğa ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

AB ve Türkiye'nin bu başarıdan ötürü "gurur duyması" gerektiğini belirten Stylianides, "Türkiye'de, insani yardım konusunda yaptığımız iş birliğinin gerçek bir fark ortaya koyduğunu görebiliyoruz." diye konuştu.

İlave 3 milyar avro

Stylianides, tüm AB kurumlarının Türkiye-AB sığınmacı mutabakatındaki taahhütleri uygulamaya devam ettiğini, ilave 3 milyar avronun harekete geçirilmesinde anlaşma sağlandığını söyledi.

Sığınmacılar için sağlanacak ilk 3 milyar avroluk desteklemedeki fonların hızla projelendirileceğini vurgulayan Stylianides, "Bu yıl sonu itibarıyla ihalelere çıkılıp sözleşmeler yapılacak ve en kısa sürede bu yardım tahsis edilecek." dedi.

"Işık hızında"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de şunları kaydetti:

"20 yıldır AB Komisyonunda çalışıyorum. Başka bir yardımın son 1,5 yılda olan kadar hızlı gerçekleştiğini görmedim. Bu, ışık hızında oluyor. Bu yıl sonuna kadar geriye kalan her şey 3 milyar avro için sözleşme yapılacak ve sonraki 3 milyar avroya geçilecek."

Bazı AB programları ödemelerinin yapılmasının uzun süre devam edeceğini dile getiren Berger, "Sadece ödenen miktara değil, sözleşme yapılan rakama bakmalı. Önümüzdeki 3 hafta büyük projelerimiz var. Bunu 630 milyon avroluk Kızılay Kart projesi izleyecek. Önümüzdeki 3-4 hafta da büyük miktarlar gelecek." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: avrupa birliği
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