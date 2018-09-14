AB'yi askerîleştirmek istemiyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, 2020’de göreve başlayacak 10 bin kişilik sahil ve sınır koruma muhafızları hakkında “Amacımız AB’yi askerileştirmek değil. AB hiçbir zaman bir kaleye dönüşmeyecektir.” dedi.

Avramopoulos, AB Komisyonu binasında düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in “Birliğin Durumu” konuşmasında önerdiği göç politikasındaki yeni unsurlara ilişkin detaylı bilgi verdi. Yeni önerilerin üye ülkelerin ihtiyaç duyduğu noktada daha fazla destek sağlamayı amaçladığına dikkati çeken Avramopoulos, temel amacın dış sınırları daha iyi korumak, korumaya muhtaç olmayan göçmenleri daha hızlı iade etmek ve göçmenlere ilişkin tüm süreçleri daha hızlı ilerletmek olduğunu kaydetti. AA

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