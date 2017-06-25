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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

AB, yoluna devam eder

25 Haziran 2017, Pazar
AB liderler zirvesinden sonra konuşan AlmaNya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra (Brexit) geri kalan 27 üyenin kendi geleceklerine odaklanmaları gerektiğini belirtti.

AB devlet ve hükümet başkanlarının zirvesine aylardan bu yana devam eden krizden sonra birlik bütünlük görüntüsü damgasını vurdu. Toplantı sonunda Başbakan Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk birlikte basın toplantısı düzenlediler.

Brexit değil, AB’nin geleceği öncelik taşıyor

Başbakan Angela Merkel zirvenin “yeni bir geleceğe güven ruhu ortaya koyduğunu” söyledi. Zirvenin hazırlanmasında Almanya ile Fransa’nın işbirliğinin önemine dikkat çeken Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra (Brexit) geri kalan 27 üyenin kendi geleceklerine odaklanmaları gerektiğini belirtti. Merkel bunun İngiltere’nin AB’den ayrılmasına ilişkin yapılacak görüşmelerden öncelikli olduğunu söyledi. Almanya Başbakanı, zirvenin dünya üzerinde korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde net bir biçimde özgür, fakat kurallara bağlı ticaret anlayışına ve Paris İklim Anlaşması’na bağlı kalma yönünde görüş belirttiğini de vurguladı.

Berlin ile Paris motor güçler

Başbakan Merkel Almanya ile Fransa’nın küreselleşme ile bir Kazan-Kazan (Win-Win) hedefine ulaşmak istediklerini, Avrupa’nın olduğu kadar partnerlerin de kazançlı çıkması gerektiğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da aynı noktaya vurgu yaparak “Almanya ile Fransa’ya uygun olmayan, Avrupa açısından da bir çözüm olamaz” dedi. Macron iki komşu ülke arasındaki birlikteliğin Avrupa’nın ilerlemesi için gerekli bir ön şart olduğunu da belirtti.

Merkel ve Macron göç konusunda da aynı görüşleri paylaştıklarını açıkladılar. Her iki partner bu konuda yapılacak çok şey olduğunu, özellikle göçmenlerin ülkelerini terk etme nedenleri ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladılar. Macron göç, terör, ticaret ve ikilim gibi konularda Avrupa’nın birlik ve bütünlük içinde küresel tehditlere karşı en iyi korumayı sağlayacağını da söyledi.

May’in teklifleri hayal kırıklığı 

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk İngiltere Başbakanı Theresa May’in İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra AB vatandaşlarının faydalanacağı haklara ilişkin yaptığı açıklamaların kendisinde hayal kırıklığı doğurduğunu söyledi. Tusk “İngiltere’nin bu konudaki teklifinin bizim beklentilerimiz altında kaldığı izlenimi edindim” dedi. Tusk, May’in önerilerinde Brexit’ten etkilenecek AB vatandaşlarının durumunun daha kötü hale gelme riski bulunduğunu ifade etti.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: avrupa birliği
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