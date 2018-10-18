AB zirvesinde göç ve iç güvenlik meseleleri görüşüldü

Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları zirvenin ikinci gününde göç ve iç güvenlik konusunu masaya yatırdı.

Göç sorununa çözüm arayan Avrupalı liderler sonuç bildirgesinde göç konusunda başlatılan çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Ekim 2015 yılından bu yana yasadışı yollardan geçerek Avrupa Birliği topraklarına ulaşan kişi sayısının yüzde 95 oranında azaldığı ifade edildi. Özellikle Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşmasının korunması ve devam ettirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

'Transit ülkeler' ile işbirliği güçlendirilecek

Avrupalı liderler kaçak göçün önüne geçmek için transit ülkeler ile ve özellikle Kuzey Afrika ülkeleri ile daha geniş çaplı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. İnsan kaçakçılığının önüne geçilmesi konusunda Avrupa Komisyonu'nun desteği ile Avrupa Birliği Konseyi'nin Aralık ayına kadar bir dizi önlem stratejisi önermesi bekleniyor.

"AB ile Türkiye arasındaki sığınmacı anlaşması tam anlamıyla uygulanmalı"

Avrupalı liderler sığınmacıların Türkiye'ye geri gönderilmesi konusunu da masaya yatırdı. Geri Kabul Anlaşması'nın daha iyi uygulanması gerektiği ifade edildi. Avrupa Birliği politikalarına dayanarak yeni anlaşmaların önemine dikkat çekildi. Zirvenin sonuç bildirgesinde Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan sığınmacı anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması için daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği belirtildi.