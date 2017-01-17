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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Abbas: ABD Büyükelçiliğinin taşınması, barış sürecini sona erdirir

17 Ocak 2017, Salı 18:05
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının bölgenin istikrarı ve güvenliği üzerinde yıkıcı bir etki bırakacağını ve barış sürecini sonra erdireceğini söyledi.

Filistin hükümetinin haftalık toplantısında konuşan Abbas, uluslararası toplum ile İslam ve Arap ülkelerini ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması yönündeki işaretler karşısında sağlam bir duruş sergilemeye davet ettiklerini belirterek, bunun için her türlü diplomatik ve siyasi çalışmanın yürütülmesini istedi.

Gelecek ABD yönetiminin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması konusunda, "Bu barış sürecini sona erdirecek bir adımdır." diyen Abbas, "Yeni ABD yönetiminin çözümü engelleyecek ve imkansız kılacak adımlar yerine dünyanın diğer ülkeleri ile birlikte iki devletli çözüm konusunda rol üstlenmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Paris’teki Ortadoğu Barış Konferansına da değinen Abbas, görüşmelere 70 ülke ve 5 uluslararası kurumun katılmasının, "uluslararası ve insani hukukun yanında olmak" anlamına geldiğini bildirdi. 

Hükümetin, Gazze’de yaşayanların sıkıntılarını hafifletmek ve ablukayı kaldırmak için yükümlülüklerini yerine getirmede kararlı olduğunu vurgulayan Abbas, Hamas’ın, Gazze’yi kontrolü altında bulundurmak, ayrılığı bitirmeye ve ulusal birliği sağlama çabalarına yanıt vermemekte ısrar ettiğini ileri sürdü.

Abbas, Türkiye ve Katar'ın Gazze'deki elektrik santraline yönelik yardımlarını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Filistin hükümeti ve Hamas, dün yaptıkları açıklamalarla elektrik krizinin büyümesi konusunda karşılıklı suçlamalarda bulunmuştu.

İsrail ablukası altındaki Gazze'de elektrik krizinin büyüdüğü ve yaklaşık bir aydır günlük elektrik kesintilerinin 12 saate çıktığı belirtiliyor.

Paris’teki Ortadoğu Barış Konferansı sonrası yayımlanan ortak bildiride, Filistin ve İsrail arasında yürütülecek müzakerelerin, bölgede kalıcı bir barış tesis etmenin tek yolu olduğu belirtilmişti.

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.

ABD başkanı seçilen Donald Trump da seçim sürecinde, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti. Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.

Cumhuriyetçiler uzun süredir ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması gerektiği hususunu dile getiriyordu ancak şimdiye kadar hiçbir Amerikan hükümeti, İsrail'in başkentinin Kudüs olduğu yönünde resmi bir adım atmadı. 

Doğu Kudüs, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor. 

AA

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