Abbas: Kudüs barış kentidir ve Filistin'in ebedi başkentidir

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından açıklama yaparak Trump'ın kararına tepki gösterdi.

Abbas'ın açıklamalarından satır başları:

Trump'ın kararı ABD'nin arabuluculuk görevini bırakmasıyla eş değerdedir. Müzakerelerle karşılık vereceğiz. Filistin'deki tüm gruplar ortak duruş sergilemeli.

Kudüs barış kentidir ve Filistin'in başkentidir.

Bu İsrail'in mükafatlandırılmasıdır. Bu aşırı örgütlere yardım edecektir. Bunlar bir dini savaş çıkarmak için bir bahane arıyorlar. Uluslararası düzeyde hiç bitmeyen savaşlara yol açacaktır.

Biz bunlar olmasın diye hep çalıştık. Kardeş dost ülkelerin liderleri ile yakın dost içinde olduk. Barışın uygulanması için işgal topraklarının boşaltılması için, bağımsız bir Filistin devleti için çalıştık.

194 no'lu karar doğrultusunda bunların yapılmasını istedik. Saat saat yeni gelişmeleri izlemekteyiz. Uygun kararları alacağız.

Dostlarımızla bir araya gelerek karar alacağız. Filistin saflarının birleşmesi açısından bağımsızlığına kavuşması açısından bir destekleyici nitelik taşımaktadır.

Çok acil toplantılar yaparak gelişmeleri çok yakından inceleyeceğiz. Kudüs Filistin devletinin başkentidir.