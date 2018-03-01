Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Brezilya Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes Ferreira Filho ile yaptığı görüşmede, Filistin-İsrail sorununu ortadan kaldıracak "iki devletli çözümün aktifleştirilmesi için uluslararası bir mekanizmanın kurulması" gerektiğini belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Brezilya Dışişleri Bakanı Ferreira Filho'yu işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah kentindeki Başkanlık Sarayı'nda kabul etti.

Abbas, Filistin sahasındaki son gelişmeler, ABD yönetiminin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından duraklayan barış süreci ve İsrail'in ihlallerine ilişkin konuk bakanı bilgilendirdi.

Filistin lideri Abbas, Brezilya Dışişleri Bakanı Filho ile görüşmesinde, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için uluslararası hukuk çerçevesinde barış müzakerelerinin yeniden başlamasını sağlayacak çok taraflı bir uluslararası mekanizmanın oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

Öte yandan konuk bakan Ferreira Filho da ülkesinin bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüm ilkesine bağlı olduğunu ve bu yöndeki barış sürecine destek verdiğini belirtti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.