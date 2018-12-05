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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ABD 27 yıl sonra Somali'ye tekrar dönüyor

05 Aralık 2018, Çarşamba 09:30
​ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin 1991'de kapattığı Somali daimi diplomatik temsilciliğini tekrar açtığını duyurarak "Bu tarihi olay, Somali'nin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin bir yansımasıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Dönüşümüz her iki ülkenin de yararına olacak"

Bakanlık Sözcüsü Nauert, karara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açılan diplomatik temsilciliğin ABD'nin Somali ile sahip olduğu diplomatik ilişkileri biçimlendireceğini vurgulayan Nauert, şunları kaydetti:

"Bu karar Somali'nin son yıllarda gösterdiği ilerlemenin bir yansımasıdır. Dönüşümüz, ABD'nin her iki ülkenin de yararına olacak istikrar, demokrasi ve ekonomik kalkınmaya bağlı olduğunun göstergesidir. Büyükelçi Donald Yamamoto ve ekibi, zaten yakın olan ilişkilerimizi ortak hedefler kapsamında güçlendirmek adına Somali hükümeti ve halkıyla çalışmak için sabırsızlanıyor."

ABD yönetimi, 80'li yıllarda Somali'de ortaya çıkan ve Somali merkezi hükümetinin yıkılmasıyla sonuçlanan iç savaş sebebiyle 1991 yılında güvenlik gerekçesiyle başkent Mogadişu'daki büyükelçiliğini kapatmış ve elçilik çalışanlarını ülkesine geri çağırmıştı.

ABD İsviçre'deki Yemen görüşmelerinden ümitli

Öte yandan Bakanlık Sözcüsü Nauert, 5 Aralık’ta İsviçre’de başlaması beklenen Yemen Hükümeti ile Husiler arasındaki görüşmelere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Nauert, açıklamasında Yemen halkının yaşadığı zorluklara dikkati çekerek "ABD, tüm tarafları gerçekçi ve samimi olmaya ve devam eden düşmanlıklardan vazgeçmeye çağırıyor." ifadelerini kullandı.

"Görüşmeler kolay geçmeyecek"

BM Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i tarafları bir araya getirmesinden dolayı kuvvetle desteklediklerini belirten Nauert, görüşmelerin kolay geçeceğini düşünmediklerini ancak ilk adımın atılıyor olmasından memnuniyet duyduklarını aktardı.

Nauert, Yemen halkının geleceği için çatışmadan uzlaşma ortamına geçilmesinin zamanının geldiğine işaret ederek "Barış, refah ve güvenlik sağlanabilir ve bu istişarelere katılanlar Yemen’in tarihinde yeni bir bölümün parçası olabilirler." değerlendirmesini yaptı.

Cenevre görüşmeleri sonuçsuz kaldı

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana, Hudeyde Limanı ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Husilerin tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Üç yıldan uzun süredir yaşanan çatışmalarda binlerce Yemenli yaşamını kaybetti. ABD'nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne verdiği hava harekatı desteği ve silah satımı da ülkedeki siyasetçiler arasında da ciddi rahatsızlığa yol açtı.

AA

Etiketler: abd, somali
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