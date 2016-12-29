ABD, 35 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Beyaz Saray, Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya’nın Maryland ve New York’taki diplomatik temsilciliklerinin kapatıldığını ve 35 Rus diplomatın sınırdışı edileceğini açıkladı.

Rusya’nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Beyaz Saray 35 Rus diplomatı sınırdışı etme kararı aldı. ABD, aralarında Rus istihbarat direktörünün de bulunduğu 6 kişiye de yaptırım uygulanacağını açıkladı. Rusya’nın Maryland ve New York’taki diplomatik temsilciliklerin, istihbarat amacıyla kullanıldıkları iddiasıyla kapatıldığı kaydedilirken, Washington ve San Francisco’da bulunan 35 Rus diplomatın önümüzdeki 72 saatte ülkeden ayrılmasının gerektiği ifade edildi.

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