ABD 57 ülkeye henüz elçi atamadı

Trump yönetimi, siyasi görevli tüm elçileri görevden aldıktan sonra dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 57 ülkede henüz diplomatik temsilci görevlendiremedi.

ABD'de yayın yapan 'Quartz' adlı haber sitesinde yer alan ve ABD Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde, yeni yönetimin aralarında İngiltere, Kanada, Japonya, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi önemli müttefiklerinin de bulunduğu 57 ülkeye henüz elçi atayamadığı kaydedildi.

Söz konusu ülkelerin toplam nüfuslarının 3.9 milyara ulaştığı belirtilen haberde, yeni yönetimin şu ana kadar ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ile İsrail Büyükelçisi Friedman'ı atayabildiği hatırlatıldı.

Ayrıca Japonya, Çin ve İngiltere adaylarının belli olduğu ancak ilk iki ülke adaylarıyla ilgili belgelerin halen tamamlanamadığı ifade edildi.

İngiltere adayı olarak adı açıklanan Woody Johnson'ın ise henüz resmi adaylık başvurusunun yapılmadığı belirtildi.

Adaylarla ilgili ilk aşama süreçlerin takibini yapan Senato Dış İlişkiler Komitesi yetkilileri, önlerine gelen adayların tüm belgelerinin tam olması gerektiğini ancak bu konuda sorun yaşandığını açıkladılar.

Komiteden geçen elçi adaylarının Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada da yeterli evet oyunu alması gerekiyor.