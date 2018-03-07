ABD - AB ayrışması derinleşiyor

ABD ile Avrupa arasında NATO ekseninde farklılaşan tehdit ve kriz algısı, serbest ticaret, iklim değişikliği anlaşması, İran ve Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması gibi başlıklarda ciddi ayrışmalar söz konusu.

AA

Okunma Sayısı: 91

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.