"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

ABD: AB savunmasız

04 Nisan 2017, Salı 23:10
Orgeneral Hyten, “Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının ihlaline yol açan karadan fırlatılan kruz füzelerinin konuşlandırma konusu bizi kaygılandıran bir şey. Çünkü bunu uzun zamandır görmüyorduk.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na aday gösterdiği Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Rusya’nın karadan fırlatılan kruz füzeleri konuşlandırmasının kendilerini kaygılandırdığını belirterek, nükleer başlıklı balistik füzelerin Avrupa katısının çoğunu tehdit ettiğini söyledi.

Orgeneral Hyten, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde ABD’nin hava unsurları ve karşı karşıya kaldığı tehditlere ilişkin soruları yanıtladı.

Hyten, Rusya’nın 2006 yılından beri saldırgan bir tavır içinde olduğunu ve ABD’nin Moskova’nın tüm askeri çalışmalarını yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

John Hyten şu ifadelere yer verdi:

“Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının ihlaline yol açan karadan fırlatılan kruz füzelerinin konuşlandırma konusu bizi kaygılandıran bir şey. Çünkü bunu uzun zamandır görmüyorduk. Şimdi Rusya’yı nasıl ele alacağımız konusunda dikkat etmemiz gereken diğer bir unsur oldu.”

Tek bir füzenin aktifleştirilmesinin ABD’ye büyük bir tehdit oluşturmadığını belirten Hyten, ancak bunun Moskova’nın askeri güç yapısında yeni bir gelişmenin başlangıç olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Hyten, söz konusu füzeden çokça üretilip aktifleştirmesine karşı ABD’nin ne yapacağına yönelik bir soruya şu cevabı verdi:

“Bunlara karşı bizim Avrupalı müttefiklerimizi koruyacak hiçbir savunmamız yok. Bu sistem konuşlandırıldığı yere göre Avrupa’nın büyük çoğunluğunu tehdit edecek düzeyde.”

“Rusya düşman olarak görülmeli”

Rusya’nın artan askeri yatırımlarına karşı tüm ABD kuvvetlerinin modernize edilmesi gerektiğini savunan Hyten, tüm kuvvetlerin modernize edilmesi sadece Rusya’nın bugünkü tehditlerine karşı değil aynı zamanda gelecekte de caydırıcılık sağlayacağını söyledi.

Hyten, 2010 strateji belgesinde Rusya’nın düşman olarak görülmemesini eleştirerek şu ifadelere yer verdi:

“Ulusunuzu yok edecek bir tehdite sahip olan herkes ki Rusya ve Çin’de var, düşman olarak görülmeli. Onları düşman olarak görmemek ülkenizi riske sokacağınız kararlar almanıza yol açtığını düşünüyorum.”

Şubat ayında bazı Amerikalı yetkililer Amerikan medyasına Rusya'nın son birkaç yıldır geliştirip test ettiği SSC-8 nükleer başlıklı karadan fırlatılan güdümlü füze bataryasını Volgograd yakınındaki füze test üssü olan Kapusting Yar'dan alıp operasyonel bir üsse konuşlandırdığını açıklamıştı ancak ilk kez ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva bu iddiayı resmi olarak mart ayında teyit etti.

AA

Okunma Sayısı: 371
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    41. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!

    Siyaset; adliyeye, camiye, kışlaya girerse...

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz

    Nükleer savaş korkusu

    ''Türkiye güvenilmez''

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz

    Terör saldırılarından sonra flaş karar

    Anket şirketleri şaşkın

    DP Genel Başkanı Uysal: ‘Hayır’ devletimize derinden bir nefes aldıracak

    Etyen Mahçupyan'dan dikkat çeken AKP eleştirisi

    İsraf etme, herkes doysun! 25 milyarlık meyve sebze çöpe gidiyor...

    "Başbakanlıktan niye istifa etti?"

    CHP'li Tanrıkulu'nun ''varlık fonu'' sorusuna cevap verdi

    Yine kilise önünde: Mısır'da bir patlama daha!

    Üstad Bediüzzaman: Onlarla kardeşiz; fakat siyaset noktasında değil!

    Sona yaklaşılıyor; ne zaman ibadete açılacak?

    Mısır'da kilisede patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisinden flaş 'Esad' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    550 milletvekili ‘Hayır’ diyor
    Genel

    Almanya'dan dünya geneline önemli uyarı!
    Genel

    ''Türkiye güvenilmez''
    Genel

    Bu paket hiçbir iyilik getirmiyor
    Yeni Asya'dan Size

    Bir referandum broşürü daha
    Ahmet Hamdi AYDIN

    ‘Liderler Açık Oturumu’nu özlemişiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bir de Bediüzzaman’ı dinleyin
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdat kimden gelirse gelsin kabul edilemez
    Genel

    Vuslat Doğan Sabancı: Müslüman kimliğimizi inkâr edemeyiz
    Genel

    Nükleer savaş korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.