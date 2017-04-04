ABD: AB savunmasız

Orgeneral Hyten, “Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının ihlaline yol açan karadan fırlatılan kruz füzelerinin konuşlandırma konusu bizi kaygılandıran bir şey. Çünkü bunu uzun zamandır görmüyorduk.'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na aday gösterdiği Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Rusya’nın karadan fırlatılan kruz füzeleri konuşlandırmasının kendilerini kaygılandırdığını belirterek, nükleer başlıklı balistik füzelerin Avrupa katısının çoğunu tehdit ettiğini söyledi.

Orgeneral Hyten, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi’nde ABD’nin hava unsurları ve karşı karşıya kaldığı tehditlere ilişkin soruları yanıtladı.

Hyten, Rusya’nın 2006 yılından beri saldırgan bir tavır içinde olduğunu ve ABD’nin Moskova’nın tüm askeri çalışmalarını yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

John Hyten şu ifadelere yer verdi:

“Orta Ölçekli Nükleer Kuvvetler Anlaşmasının ihlaline yol açan karadan fırlatılan kruz füzelerinin konuşlandırma konusu bizi kaygılandıran bir şey. Çünkü bunu uzun zamandır görmüyorduk. Şimdi Rusya’yı nasıl ele alacağımız konusunda dikkat etmemiz gereken diğer bir unsur oldu.”

Tek bir füzenin aktifleştirilmesinin ABD’ye büyük bir tehdit oluşturmadığını belirten Hyten, ancak bunun Moskova’nın askeri güç yapısında yeni bir gelişmenin başlangıç olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu söyledi.

Hyten, söz konusu füzeden çokça üretilip aktifleştirmesine karşı ABD’nin ne yapacağına yönelik bir soruya şu cevabı verdi:

“Bunlara karşı bizim Avrupalı müttefiklerimizi koruyacak hiçbir savunmamız yok. Bu sistem konuşlandırıldığı yere göre Avrupa’nın büyük çoğunluğunu tehdit edecek düzeyde.”

“Rusya düşman olarak görülmeli”

Rusya’nın artan askeri yatırımlarına karşı tüm ABD kuvvetlerinin modernize edilmesi gerektiğini savunan Hyten, tüm kuvvetlerin modernize edilmesi sadece Rusya’nın bugünkü tehditlerine karşı değil aynı zamanda gelecekte de caydırıcılık sağlayacağını söyledi.

Hyten, 2010 strateji belgesinde Rusya’nın düşman olarak görülmemesini eleştirerek şu ifadelere yer verdi:

“Ulusunuzu yok edecek bir tehdite sahip olan herkes ki Rusya ve Çin’de var, düşman olarak görülmeli. Onları düşman olarak görmemek ülkenizi riske sokacağınız kararlar almanıza yol açtığını düşünüyorum.”

Şubat ayında bazı Amerikalı yetkililer Amerikan medyasına Rusya'nın son birkaç yıldır geliştirip test ettiği SSC-8 nükleer başlıklı karadan fırlatılan güdümlü füze bataryasını Volgograd yakınındaki füze test üssü olan Kapusting Yar'dan alıp operasyonel bir üsse konuşlandırdığını açıklamıştı ancak ilk kez ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Paul Selva bu iddiayı resmi olarak mart ayında teyit etti.