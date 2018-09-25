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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

ABD Adalet Bakan Yardımcısı istifa etti mi?

25 Eylül 2018, Salı 01:20
Meslektaşlarından, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarını gizlice kaydetmelerini istediği iddia edilen Adalet Bakanı Yardımcısı Rod Rosenstien'ın görevden alınmayı beklemeden istifa ettiği ileri sürüldü.

CNN'de yer alan haberde, meslektaşlarından, Trump'ın konuşmalarını gizlice kaydetmelerini istemek ve ABD Anayasası'nın devlet başkanının görevinden alınmasını sağlayan 25. maddesini uygulamak için çalışmakla itham edilen Rosenstien'ın istifasını sunduğu iddia edildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'nda olduğu ve perşembe günü Rosenstein ile bir araya geleceği bildirildi.

Geçen hafta ABD medyasında çıkan haberlerde, Rosenstein'ın geçen sene meslektaşlarından Trump'ın konuşmalarını gizlice kaydetmelerini istediği ve ABD Anayasası'nın 25. maddesi uyarınca Trump'ın görevden alınması için çalıştığı iddiaları ortaya atılmıştı. Adalet Bakanlığı kaynakları ise "Rosenstein'ın meslektaşlarına şaka yaptığını" savunmuştu.

Rosenstein da yaptığı açıklamada, "Açıkça Adalet Bakanlığından nefret ettiği belli olan kişilerin isimsiz olarak yayımladığı makaleler ve iddialara cevap vermeyeceğim. Başkan Trump ile şahsi ilişkilerime dayanarak şunu açıklığa kavuşturayım ki anayasanın 25. maddesini uygulamaya koymak için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullandı.

ABD Anayasası'nın 25. maddesi, görevde olan başkanın sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda başkan yardımcısı liderliğinde, Kongre onayı ve kabine üyelerinin de desteğiyle başkanın görevinden alınmasını öngörüyor.

Rosenstein, Adalet Bakanlığındaki görevinin yanı sıra 2016'daki ABD seçimlerine olası Rus müdahalesini araştıran isimler arasında yer alıyor. Rosenstein, Rusya soruşturmasına atanan özel savcı Robert Mueller'in bu göreve getirilmesindeki en önemli isim olarak öne çıkmıştı. Bu nedenle Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski başkan yardımcısı Andrew McCabe, Rosenstein'ın ayrılması veya kovulmasının Rusya soruşturmasını da riske atacağını ileri sürüyor.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan ismini vermek istemeyen bir kaynak, yaptığı açıklamada, Rosenstein'ın halen ABD Adalet Bakanlığındaki görevini sürdürdüğünü belirtti.

AA

Etiketler: abd, istifa
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