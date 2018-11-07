ABD: Afganistan da İran'a yaptırımlardan muaf tutuldu

ABD'nin Kabil Büyükelçisi John Bass, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırımlardan geçici olarak muaf tutulan ülkeler arasına Afganistan'ın da alındığını duyurdu.

Muafiyet kapsamında Afganistan'ın İran'dan petrol sevkiyatına devam edebileceğini belirten Bass, şu ifadeleri kullandı: "ABD, Afganistan'a geniş kapsamlı bir değerlendirmenin ardından 'İran Özgürlük ve Koruma Karşıtı Yasa' kapsamında, İran'dan petrol ürünlerinin ithalatı ve yaptırım kapsamına alınmayan malların Çabahar Limanı üzerinden sevkiyatına izin veren muafiyet sağladı." AA

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