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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

ABD alarm durumu: Beklenen tehlike ana karaya ulaştı!

26 Ağustos 2017, Cumartesi 10:42
ABD'de beklenen Harvey kasırgası Teksas kıyılarına ulaşırken, ABD Başkanı Donald Trump da kasırganın vereceği zarara karşı bölgeye federal yardım yapılması için "doğal afet bildirisi" imzaladı.

ABD'de ana karaya ulaşan Harvey kasırgası, Teksas eyaletinin kıyı bölgelerinde etkili olmaya başladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, ülkeyi yaklaşık 12 yıldır vuran en şiddetli fırtına olarak nitelenen Harvey ile ilgili alarm durumunu, yaklaşık 55 saat içinde "birinci kategori"den "dördüncü kategori"ye çıkarttı.

Merkez, Harvey kasırgasının Teksas kıyılarına ulaşmasından 3 saat sonra ise rüzgarın saatteki hızının 210 kilometreden 200 kilometreye gerilediğini kaydederek kasırganın alarm derecesini "dördüncü kategori"den "üçüncü kategori"ye düşürdü.

Merkez ayrıca, kıyı bölgelerinde yaşamı durma noktasına getiren kasırganın getireceği yağmurların iç kesimlere doğru 161 kilometrenin üzerinde bir alanı sular altında bırakabileceğini belirtti.

Teksas'ta Corpus Christie'den Galveston Adası'nın batısına uzanan 7 ilçenin birçok bölgesinde yaşayan on binlerce kişi için zorunlu tahliye kararının ardından yüz binlerce kişi araçlarıyla evlerinden daha yüksek bölgelere ulaşabilmek amacıyla yollarda uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Kasırga sebebiyle Corpus Christie, Houston ve Galveston limanları kapatılırken 110 binden fazla abone de elektriksiz kaldı.

Petrol rafinerilerini vurma riski

Kimya fabrikaları ve petrol rafinerilerinin bulunduğu yerde de etkili olacağı belirtilen kasırganın bölgedeki petrol rafinerilerine zarar vermesi veya Colonial boru hattının devre dışı kalması durumunda, körfez petrolüne bağımlı olan ülkenin diğer bölgelerine petrol sevkiyatının olumsuz etkilenme riski bulunuyor.

Cuma günü fırtınanın ABD'ye yaklaşmasıyla benzin fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Trump'tan "doğal afet ilanı"

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki kasırganın zarar vereceği bölgeye federal yardım yapılması için Teksas Valisi Greg Abbott'un afet bölgesi talebine karşılık, "doğal afet bildirisi" imzaladı.

Harvey, Teksas'ı 1961'den bu yana vuran "dördüncü kategori"deki ilk kasırga olurken ABD'de en büyük zarara yol açan Katrina 2005'te 'üçüncü kategori' ile etkili olmuştu.

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AA

Etiketler: abd, kasırga
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