ABD askerlerini taşıyan helikopter Irak'ta düştü

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında düştüğünü duyurdu.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan açıklamada, "ABD askerlerini taşıyan bir ABD helikopteri Irak'ın batısında düştü. Arama kurtarma ekibi olay yerinde müdahale ediyor." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili başka detay verilmeyen açıklamada, soruşturmanın derhal başlatılacağı ifade edildi. "Helikopterde 7 asker bulunuyordu" Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili ise yaptığı açıklamada, Irak'ta düşen helikopterde 7 ABD askerinin bulunduğunu belirtti. Helikopterin düşüş nedeninin henüz net olmadığını aktaran yetkili, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi verileceğini kaydetti. AA

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