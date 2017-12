ABD attığımız her twiti arşivlemiş

Twitter’ın, kurulduğu 2006 Mart ayından beri, açık hesaplardan atılan bütün Tweet arşivini ABD Kongre Kütüphanesine hediye olarak bağışladığı açıkladığında, kızgınken, aşırı neşeliyken, öylesine Tweet atanlarda büyük şoka neden olmuştu.

Önemli her şeyi ama her şeyi arşivlemesiyle ünlü Kongre Kütüphanesi, o güne kadar atılan Tweetlerin de arşiv değeri olduğuna inanıyordu. O günden itibaren dünyanın her yerinde her gün atılan 50 milyon Tweeti de arşivlemeye başladı. 2010’da Twitter’ın henüz 105 milyon kullanıcısı vardı ve o günlerde Kongre Kütüphanesine bağışlanan Twitter arşivinin büyüklüğü 167 terabyte’a ulaşmıştı. Ancak 2017 sona ererken, Kütüphanenin resmî bloğundan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2018’den gerçeli olmak üzere artık sadece önemli tweetleri arşivleyecekleri duyuruldu. Açıklamada, arşivlenecek tweetlerin herhangi bir gelişme veya tema eksenli olarak belli kriterlere göre seçileceği kaydedildi. Bu kararda, Twitter kullanıcı sayısının 340 milyona yaklaşması ve Twitter’ın yazı karakter limitini 280’e çıkarması sonunda Kongre Kütüphanesinin dijital bellek problemi yaşaması da rol oynadı. Kütüphanenin 2017 sonuna kadar 12 yıl boyunca dünyada atılan bütün Tweetleri içeren arşivi ise gerekli teknik çalışmalar yapıldıktan sonra internet üzerinden isteyen araştırmacıların hizmetine sunulacak.