ABD: Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit ediyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus gazını Almanya’ya taşıması planlanan "Kuzey Akım 2" projesinin Avrupa'nın enerji güvenliğini tehdit ettiğini bildirdi.

Resmi ziyaret kapsamında Polonya'da bulunan Pompeo, Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Kuzey Akım 2" projesinin Avrupa'nın enerji güvenliği için tehdit olduğunu savunan Pompeo, ''Washington boru hattı projesine karşı çıkıyor çünkü bu Rusya'nın doğal gaz ihracatındaki avantajını artırıp, diğer Avrupa ülkelerini Rusya'ya bağımlı kılar.'' diye konuştu.

ABD ve Polonya arasında enerji alanındaki iş birliğinin önemine işaret eden Pompeo, Polonya'nın NATO kapsamında sorumluluklarını yerine getirmesinden dolayı da memnun olduklarını kaydetti.

Çinli teknoloji ve telekomünikasyon devi Huawei ile ilgili de açıklamalarda bulunan Pompeo, egemen bir ülke olan Polonya'nın bu tür teknolojileri kullanmasının kendi kararı olduğunu ancak Çinli firmaların teknolojisinin kullanılmasının risk teşkil ettiğini öne sürdü.

Czaputowicz ise Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili ABD'li mevkidaşı ile hemfikir olduğunu, söz konusu projenin Avrupa'nın enerji güvenliğine yarar sağlamayacağını iddia etti.

Görüşmede, Polonya'da konuşlandırılan ABD'li asker sayısının arttırılması konusunun da ele alındığını vurgulayan Czaputowicz, Rusya'nın özellikle de Ukrayna'ya karşı attığı saldırgan adımların Polonya ve ABD tarafından kabul edilemez olarak değerlendirildiğini aktardı.