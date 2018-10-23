"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

ABD Başkan Yardımcısı Pence: CIA Direktörü 'Kaşıkçı' delillerini inceliyor

23 Ekim 2018, Salı 18:51
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturma bağlamında temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de olduğunu belirterek, "Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek." dedi.

Pence, gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesini, "özgür ve bağımsız basına bir saldırı" sözleriyle tanımlayan Pence, Başkan Donald Trump yönetiminin bu olayın takipçisi olacağını belirtti.

CIA Direktörü Haspel'in, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma bağlamında Türkiye'de olduğunu hatırlatan Pence, "Delilleri inceliyor. Bütün gerçekler elimizde olduktan sonra Başkan Donald Trump, Amerikan halkının değerlerini ve önemli ulusal çıkarlarımızı göz önünde bulundurarak bir karar verecek." şeklinde konuştu.

Öte yandan Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin yaptığı konuşmaya da değinerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sabah yaptığı konuşmadaki, bu vahşi cinayetin önceden planlandığı yönündeki sözleri, Suudi rejiminin daha önceki değerlendirmeleriyle tamamen çelişiyor." dedi.

Pence, "ABD, bu barbarca olayın faillerinin sorumlu tutulması için mücadele edecektir." sözlerini kaydetti.

Kaşıkçı olayı

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın, İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" ileri sürülmüştü.

AA

Etiketler: ABD, CIA, Kaşıkçı
Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, tarihinde ilk kez üye ülkelerinden birinin bütçesini reddetti

    Didim açıklarında 18.yy’a ait Rus savaş gemisi kalıntıları bulundu

    ABD Başkan Yardımcısı Pence: CIA Direktörü 'Kaşıkçı' delillerini inceliyor

    Albayrak: Bütçe açığının 2018 sonunda 72.1 milyar lira olmasını bekliyoruz

    Üniversitelerimiz 'hukuk'ta yoklar

    Akşener: Faiz ekonomisi iflâh olur mu?

    Denetimlerde kantarın topu kaçtı

    Batık krediler 80 milyar TL’ye dayandı

    Olay yeri inceleme ekipleri Sultangazi'deki otoparka geldi

    AVM'de facianın eşiğinden dönüldü: 28 öğrenci yaralandı

    ''Ortaöğretimdeki ders çeşitliliğinin yarıya yakın azaltılması lazım''

    Şehit Onbaşı dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Bir Filistin okulu daha İsrail tarafından yıkıldı

    İngiltere'den Erdoğan'ın açıklamaları hakkında ilk değerlendirme

    Dargeçit'ten acı haber!

    'Öğretmenlik Meslek Kanunu' çıkarılacak

    Muğla'dan İzmir'e sevk edilen Filistinli çocuktan üzücü haber

    Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde soğuk ve yağışı havalar kapıda!

    Erdoğan'dan Bahçeli'ye: 'Herkes kendi yoluna' deriz

    Suudi Arabistan Enerji Bakanı: Kriz içerisindeyiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine mi “Andımız?”
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz tesbihatındaki sıralamanın hikmetleri
    Genel

    'Cumhur'da af ve and çatlağı
    Genel

    Dayatma hortlamasın
    Ali FERŞADOĞLU

    Hz. Yunus’un (as) duası ve harika kurtuluşu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devletçilik, CHP ve AKMHP
    Cevher İLHAN

    Büyükelçi Karlov'a da Risale-i Nur'u anlattık
    Faruk ÇAKIR

    Kopya ile nereye?
    Risale-i Nur'dan

    Asıl musibet, dine gelen musibettir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.