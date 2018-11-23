'ABD bölgeyi terör laboratuvarına dönüştürdü'

İçişleri Bakanı Soylu, "Amerika, Irak ve Suriye hattını terör laboratuvarına döndürmüştür. Büyük bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu burada net bir şekilde sizlerle paylaşmak durumundayız." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika'nın iki tane sözde Türkiye'deki elçisi, 'sözde' diyorum, sebebi de var. İki vilayetimize giderek oradaki terör hükümlü siyasi konu olan bir siyasi partiyle beraber oturup 'Siz bana anlatın. Bana anlattıklarınızı Pentagon'a ileteceğim' diyen bir aymazlık ortaya koymuşlardır." dedi.

Soylu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde Polis Akademisince "Doğu Akdeniz'den Basra'ya Krizler ve Düzen" ana temasıyla düzenlenen 3. Güvenlik Sempozyumu kapsamında yaptığı konuşmada, dünyada terörden en çok etkilenen ilk 10 ülke listesine 9'uncu sıradan giren bir ülkenin, göçten en çok etkilenen, düzensiz göçün, uyuşturucu ticaretinin ve yabancı terörist savaşçılarının en önemli geçiş güzergahında bulunan bir ülkenin bakanı olduğunu söyledi.

Türkiye'de 3 milyon 591 bin Suriyeli bulunduğunu belirten Soylu, sadece yılbaşından bu yana yakalanan göçmen sayısının 234 bin 443 olduğunu bildirdi.

Bu yıl 127 bin uyuşturucu, 109 bin 737 terör operasyonu yaptıklarını anlatan Soylu, dünya eroin yakalanmalarının yüzde 16'sını tek başına gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İki yıl önce dış bağlantıları olduğu çok net biçimde anlaşılan bir darbe girişimine maruz kaldıklarını hatırlatan Soylu, "Benim telefonum her çaldığında ya bir kaçak göçmen operasyonu haberini alırım ya 3 bin metre rakımda teröristlerle bir çatışma yaşanmıştır, ya ölümcül bir sentetik uyuşturucu okullarda dağıtılmak üzereyken son anda yakalanmıştır. Onun haberini verirler. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz." dedi.

"Bu coğrafyanın bizim için ayak ayak üzerine atıp da uzanabileceğimiz bir coğrafya değildir." diyen Soylu, "İki enerji çanağı var. Birisi Hazar Havzası diğeri Ortadoğu enerji çanağı. Geçen gün Türk akım projesi geçti. 20'nci yüzyıl özellikle enerji kaynaklarının çıktığı ülkelerin önemli olduğu yüzyıllardı. Şimdi geçiş güzergahlarının kıymetli olduğu bir yüzyıl önümüzde durmaktadır. Bu coğrafyada özellikle bize rahat yoktur." ifadelerini kullandı.