ABD bombardımanında ölen 17 DSG'li Telabyad'da toprağa verildi

ABD'nin önceki gün havadan yanlışlıkla Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'nin mevzilerini bombalaması sonucu ölen aralarında YPG'lilerin de bulunduğu 17 kişi, dün Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısında bulunan Telabyad ilçesinde binlerce kişinin kataldığı törenle toprağa verildi. Arapça konuşmaların yapıldığı cenaze törenine, Kobani kontonu başkanı Enver Müslim de katıldı.

Suriye'nin Rakka kentini DEAŞ'ten temizlemek ABD destekli başlatılan operasyon, Tabka ilçesinin çevresinde yoğunlaşırken, ABD uçaklarının önceki gün yanlışlıkla Tabka'nın güneyinde bulunan mevzilerini bombalaması sonucu yaşamını yitiren 17 DSG'li için Suriye'nin Telabyad ilçesinde tören düzenlendi. Kürt internet sitelerinde yer alan haberlere göre, düzenlenen cenaze törenine Kobani kontonunun başkanı Enver Müslim ve binlerce kişi katılırken, törende Arapça konuşmalar yapıldı. Törende, yapılan konuşmalarda, 17 kişinin ölmesine neden olan saldırı ile ilgili detaylar gündeme getirilmezken, Enver Müslim, "Mücadeleyi yükselteceğiz" dedi. Demokratik Suriye Güçleri bayrağı ile tabutları örtülen 17 kişi zılgıtlarla ve Kürtçe, Arapça ağıtlarla toprağa verildi. DHA

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