ABD Büyükelçiliğine bombalı saldırı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine bombalı saldırı düzenlendi.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki ABD Büyükelçiliği yerleşkesine bombalı saldırı düzenlendi. Polis, gece yarısından sonra yerleşkede meydana gelen patlamaya kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin attığı bombanın yol açtığını açıkladı. Emniyet Sözcüsü Oksana Blişçik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı "terör eylemi" olarak niteledi. Blişçik, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetti. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşçenko da Ukrayna Güvenlik Servisinin (SBU) ABD Büyükelçiliği güvenlik görevlileriyle iş birliği yaptığını ve bombayı atan kişiyi tespit etmek için video kayıtlarını incelemeye başladığını söyledi. AA

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