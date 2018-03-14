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14 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'ABD çıkarsa biz de çıkarız'

14 Mart 2018, Çarşamba 18:21
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hâlinde kendilerinin de aynısını yapacağını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, başkent Tahran'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Komisyonu toplantısında konuşan Arakçi, ABD'de Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın yerine İran karşıtlığıyla bilinen CIA Başkanı Mike Pompeo'nun getirilmesine ilişkin, "ABD'de Dışişleri Bakanlığında yapılan değişiklik bu ülkenin nükleer anlaşmadan çıkma konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır." dedi.

Avrupalı ülkelerin ABD'yi anlaşmada tutmaya çalıştıklarını dile getiren Arakçi, "ABD nükleer anlaşmadan çıkarsa biz de çıkarız." ifadelerini kullandı.

Arakçi, anlaşmadan çıkmasa bile Washington yönetiminin İran'a yönelik baskılarının ortadan kalkmayacağını söyledi.

AA

Etiketler: iran, abd
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