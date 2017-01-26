ABD'de 6 gazeteci gözaltına alındı

Trump'ın görevini devralmasını protesto etmek amacıyla ABD'nin başkenti Washington'da yapılan gösterileri izlerken gözaltına alınan gazeteci sayısının 6 olduğu duyuruldu. Gazeteciler hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ABD'nin başkenti Washington'da, Başkan Donald Trump'ın görevi devralmasını protesto etmek amacıyla yapılan gösterileri takip ederken polis şiddetine maruz kalan çok sayıda gazeteciden 6'sının gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Washington'da 20 Ocak Cuma sabahı erken saatlerde başlayan Trump karşıtı protesto gösterilerinde 6 gazetecinin gözaltına alındığı kaydedildi.

ABD basını tarafından gündeme getirilmeyen basın mensuplarının gözaltına alınması olayı, ilk olarak İngiltere merkezli Guardian gazetesinde yer aldı.

Guardian'ın haberine göre, ABD polisi olaylar sırasında gazetecilere karşı sadece "sert müdahalede" bulunmakla yetinmedi.

Polis raporlarına göre, Russia Today America çalışanı Alex Rubinstein ve Vocativ adlı haber portalı mensubu Evan Engel, başkanlık devir tesliminin gerçekleştiği gün sabah saatlerinde başkentte gözaltına alındı.

Vocativ tarafından yapılan açıklamada, Engel'in protestoları takip etmek için görevlendirildiği belirtildi. Russia Today Amerika ise yazılı bir açıklama yaparak, Rubinstein'ın protestoları izlemek amacıyla görevlendirildiğini ve basın kartını polislere göstermesine rağmen gözaltına alındığını kaydetti.

Gözaltına alınan gazetecilerden Jack Keller ise yapımcı olarak bir belgesel çalışması yaptığını açıkladı. O gün polis tarafından sabah erken saatlerde gözaltına alınarak 36 saat tutulduğunu söyleyen Keller, cep telefonunun da alıkonulduğunu belirtti.

Olaylar esnasında gözaltına alınan Matt Hopard, Aaron Cantu ve Shay Horse'un ise serbest gazeteci olarak çalıştığı bildirildi.

10 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Guardian'ın haberine göre, söz konusu gazeteciler hakkında 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca, gazetecilerin suçlu bulunması durumunda ise 25 bin dolar para cezası ödemeleri gerekiyor.

Başkent Washington sokaklarında göstericiler caddelerdeki bazı çöp kutuları, metal gazete kutuları ve bazı araçları ateşe verdiği ve buna karşılık ise polisin sert bir şekilde müdahalede bulunduğu olaylarda polis, göstericilerin yanı sıra gazetecilere karşı da biber gazı kullanmıştı.

Polisin gazeteci eylemci ayırmaksızın biber gazıyla kalabalığa müdahalede bulunmasının ardından olay yerinde çalışan çok sayıda gazeteciyle Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Yasin Öztürk de ekiplerin yakın mesafeden yüzüne sıktığı biber gazından etkilenmişti.