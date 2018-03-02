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3 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

ABD'de 680 devlet okulunda eğitim verilemiyor

02 Mart 2018, Cuma 13:04
ABD'nin West Virginia eyaletindeki öğretmenlerin grevi nedeniyle 680 devlet okulunda eğitim yapılamıyor.

West Virginia'daki 680 devlet okulunda 20 bin öğretmenin maaşlarında iyileştirme yapılması için geçen perşembe başlattığı grevde bir hafta geride kaldı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyalet Senatosu, 4 yıldır hiç zam almayan öğretmenlerin maaşına yüzde 5 zam yapılmasını öngören düzenlemeyi reddetti.

Sendika yetkilileri, üyelerinin Senatonun kararından ötürü üzgün olduğunu ve greve devam edeceklerini duyurdu.

Eğitim Dairesinden yapılan açıklamada da eyaletteki 55 bölgede devlet okullarının kapalı kalacağı bildirildi.

West Virginia Valisi Jim Justice, öğretmenlerin maaşlarına bu yıl yüzde 2, gelecek 2 yıl da yüzde 1 zam yapılmasını öngören tasarıyı geçen hafta imzalamış ancak öğretmenler, yapılan zammın yetersiz olduğu gerekçesiyle geçen perşembe greve gitmişti.

Vali Justice, 26 Şubat'ta öğretmenlerle yaptığı görüşmede, eğitim alanındaki sorunların çözüme kavuşturulması için 10 gün içerisinde çalışma grubu kurulacağı sözünü vererek öğretmenlerden görevlerinin başına dönmesini istemişti.

AA

Etiketler: abd, eğitim, öğretmen
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