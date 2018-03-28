ABD'de Başkan Trump'a dava açılmasına izin verildi

ABD'de bir yargıç, Maryland eyaleti ve Columbia bölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'a anayasayı ihlalden dava açılmasına kısmen izin verdi.

Sorun ABD Başkanlığı döneminde maaşıyla geçinmek zorunda olan Trump'ın feshetmediği söylenen bir iş anlaşmasından kaynaklanıyor.

Koltuğa oturmadan önce iş imparatorluğunun idaresini oğullarına devreden Trump, ABD Başkanı sıfatını taşırken işleriyle ilgili anlaşma yapmak ve haksız rekabetten kazanç elde etmekle itham ediliyor.

Maryland eyaleti bölge mahkemesi yargıcı Peter J. Messitte, Maryland eyaleti ve Columbia bölgesi başsavcılarının yaptığı iki başvurunun Trump'a dava açılması için kısmen yasal temeli olduğuna hükmetti.

Dava, başken Washington'daki işlerle sınırlı

Ancak dava, sadece ve sadece ABD Başkanı'nın başkent Washington'daki 'Trump International Hotel' ile devam eden ilişkileriyle ilgili iddialar üzerinden açılabilecek.

Adalet Bakanlığı, başvurunun hem bu bölümüne hem de 'Trump Organization'ın Washington dışındaki kolları üzerinden yabancı hükümetlerin ABD Başkanı'na göndermiş olabileceği hediyelerle ilgili bölümüne itiraz etmişti.

Yargıç bakanlığın ikinci görüşünü kabul etti.

'İş ilişkisi kuran yabancı hükümetlere' Kıyak iddiası

'Trump Organization'ın değeri 3 milyar doları buluyor.

Trump ailesinin iş imparatorluğuyla iltimaslı ilişkilere giren yabancı hükümetlerin ABD Başkanı'nın desteğini kazandığına dair çok sayıda iddia ve eleştiri var.

Anayasaya göre ABD Başkanı'nın kişisel olarak yabancı hükümetlerden hediye ya da para kabul etmesi yasak.